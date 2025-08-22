Individul care i-a hărțuit pe Andra și Cătălin Măruță, INTERNAT la psihiatrie. Acesta va purta brățară de monitorizare

Individul care i-a hărțuit pe Andra și pe Cătălin Măruță a fost internat la Psihiatrie și va fi monitorizat cu brățară la picior au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Soții Măruță au obținut recent ordin de restricție împotriva bărbatului, după ce a urmărit-o și a amenințat-o pe cântăreață.

Hărțuitorul soților Măruță, cu inițialele V.M., în vârstă de 56 de ani s-a ales cu ordin de protecție împotriva cântăreței. Acesta nu are voie să se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri de locuința soților, șoferul Andrei, sediul PRO TV sau instituția de învățământ unde învață copiii acestora.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că acesta a fost internat la Psihiatrie, acolo unde va fi supus unei evaluări psihiatrice.

Bărbatul nu s-a prezentat la proces, fiind reprezentat de avocat.

La începutul săptămânii, soții Măruță au înregistrat o plângere la Poliția Voluntari, solicitând și ordin de protecție împotriva individului care a amenințat-o pe Andra, asta după ce devenise insistent cu mesaje de dragoste trimise în privat.

Individul i-a trimis insistent Andrei ”declarații de dragoste” pe rețelele sociale, însă acesta a devenit a început să manifeste un comportament periculos pentru cântăreață, așa că soții Măruță au cerut sprijinul Poliției.

Pe unul dintre conturile de socializare, hărțuitorul i-a mărturisit Andrei dragostea lui maladivă:

”Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc. Eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar este voia lui Dumnezeu. Mi-a dat această misiune să-i fiu înger păzitor. Deci ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată. Este fără mea. Pentru că eu nu mă ridic la nivelul lui Andra. Dar a fost voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt îngerul ei păzitor! Amin!”

Foto/colaj: Facebook/TikTok Mediafax

Autorul recomandă: