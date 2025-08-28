Probleme majore la SUMAL: Aplicația pentru avize de transport al lemnului, BLOCATĂ după ultima actualizare

Ministerul Mediului a anunțat joi o întrerupere temporară a sistemului informatic SUMAL, după ce ultima actualizare a aplicației SUMAL Avize a generat probleme tehnice care afectează transmisiunea documentelor.

Potrivit MMAP, utilizatorii se confruntă cu două dificultăți majore: transferul avizelor către transportator și către destinatar nu va putea fi efectuat pe anumite tipuri de telefoane și există riscul ca aplicația să fie complet indisponibilă pentru mai multe ore.

Facebook „Echipele tehnice lucrează cu prioritate pentru remedierea acestor erori și restabilirea funcționalității complete în cel mai scurt timp posibil”, a transmis Ministerul Mediului pe pagina de

Pentru actualizări în timp real, instituția recomandă consultarea secțiunii dedicate pe site-ul oficial.