Mizele contractului de lobby asumat de Nicușor Dan. Sarmiza Andronic: Nu e normal decât dacă știu care sunt rezultatele

Invitata jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, doctorul în științe politice Sarmiza Andronic, a comentat  cel mai fierbinte subiect de pe scena politică. Analista a explicat de ce a fost nevoie ca Administrația Prezidențială să semneze un contract extrem de scump cu o firmă de lobby americană, care să-i faciliteze relația președintelui cu Administrația Trump.

Invitata a remarcat că toate țările apelează la contracte de lobby pe relația strategică externă, însă acestea conțin niște obiective foarte clare.

Andronic: Care e fișa de parcurs?

Donald Trump – Foto: Profimedia images

Să știi că de câte ori au fost oamenii ăștia, Țoiu sau Nazare (n.r. – la Washington), totul a fost proiectat ca un mare succes. Păi bun, ăsta e rezultatul că avem nevoie de o firmă particulară ca să facem lobby? Nu-i o problemă, în sensul că toate țările fac asta. Numai că vin cu rezultate. Noi nu știm. Știi că transparența e până ajungi la putere. Sigur că atunci nu mai este transparență. Vorbim de o anumită strategie de a nu vorbi.

Nu-l găsesc normal (n.r.- acordul) decât dacă știu care sunt rezultatele. Or asta e problema, care e fișa de parcurs?, a completat consultantul politic.

Minus de transparență în jurul acestui contract/Nicușor și Muraru au eșuat

Chestionată de moderatorul emisiunii dacă decizia nu înseamnă că  Nicușor Dan, MAE, plus ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru au eșuat în atingerea obiectivelor care motivează acest contract, citate de Administrația Prezidențială, Sarmiza Andronic a răspuns.

Au eșuat clar. Problema este, această firmă înțelege care sunt interesele noastre? Faptul că nu există transparență, că nu știm mare lucru, că s-a ascuns… Consolidarea relației generale cu Statele Unite e o chestiune foarte generală când faci un contract.

