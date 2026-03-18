Victor Ponta: „Putin câștigă 3 miliarde de euro pe lună din creșterile de prețuri la carburanți”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a explicat impactul conflictelor internaționale asupra prețurilor la energie și afirmă că Rusia profită direct de pe urma acestei situații. Fostul premier susține că Vladimir Putin încasează miliarde de euro lunar, doar din creșterea prețurilor la petrol și gaze.
Ponta atrage atenția asupra alianțelor economice care se formează la nivel global. Acesta arată cum China, o putere economică majoră, nu este îngrijorată de criza actuală. În loc să importe petrol din țările din zona Golfului, China alege să cumpere mai mult din Rusia, care are resurse masive și nu are unde să le vândă din cauza sancțiunilor.
„Știi că este o țară, pe numele său China, care are o graniță de câteva mii de kilometri cu altă țară pe numele său Rusia, care produce petrol și gaze. Deci mie nu mi s-a părut că China e foarte îngrijorată de ce se întâmplă. E adevărat, și ei importau petrol din țările respective, dar ei au în curte pe unu pe care l-am bătut tot noi și care n-are ce face cu gazul și cu petrolul. Vezi că Putin tocmai a câștigat vreo 3 miliarde pe lună numai din creșterea de la petrol și de la gaz. China zice că nu o să mai cumpere din țările din Golf, o să cumpere mai mult din Rusia. Japonia, Coreea de Sud, Vietnam India au o mare problemă. Cine gândește profund și serios? Nimeni.”