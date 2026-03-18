Victor Ponta: „Putin câștigă 3 miliarde de euro pe lună din creșterile de prețuri la carburanți”

În cadrul unei ediții live a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Victor Ponta a explicat impactul conflictelor internaționale asupra prețurilor la energie și afirmă că Rusia profită direct de pe urma acestei situații. Fostul premier susține că Vladimir Putin încasează miliarde de euro lunar, doar din creșterea prețurilor la petrol și gaze.

Ponta atrage atenția asupra alianțelor economice care se formează la nivel global. Acesta arată cum China, o putere economică majoră, nu este îngrijorată de criza actuală. În loc să importe petrol din țările din zona Golfului, China alege să cumpere mai mult din Rusia, care are resurse masive și nu are unde să le vândă din cauza sancțiunilor.