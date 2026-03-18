Grevă în Catalonia: mii de profesori ies din nou în stradă și blochează principalele autostrăzi. Ce nemulțumiri au angajații din educație

Mii de profesori catalani au ieșit în stradă, săptămâna aceasta, pentru a cere negocieri noi privind salariile și condițiile de muncă. Săptămâna de grevă a început, luni, în regiunile Barcelonès și Baix Llobregat, cu 8.000 de profesori care au iești să protesteze. Ieri, aproximativ 4.000 de profesori au luat cu asalt străzile în Tarragona.

Miercuri, greva profesorilor catalani se mută în regiunile din centrul Cataloniei, Lleida și Pirineii, scrie El Pais. La fel ca în zilele precedente, ziua a început cu blocaje pe principalele autostrăzi.

Se pare că profesorii blochează drumurile în Lleida și Manresa (Barcelona) cu sprijinul mișcării Revolta Pagesa.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Catalan de Trafic (SCT), blocajele au început după ora 07:30 în Alcarràs, unde 200 de profesori au blocat traficul, mai întâi în direcția Barcelona și apoi în ambele sensuri.

Potrivit sursei citate, grevele vor continua și joi, în Maresme și Vallès, iar vineri vor culmina cu o grevă generală, în toată Catalonia, care se preconizează că va fi majoritară, la fel ca cea din 11 februarie.

Profesorii cer renegocierea unui acord semnat recent de guvern cu două sindicate. Acesta prevede, printre altele, majorări salariale de aproximativ 200 de euro pe lună, reducerea progresivă a numărului de elevi la clasă și măsuri pentru educația incluzivă. Protestatarii consideră însă că măsurile sunt insuficiente și cer creșteri salariale mai mari și schimbări structurale, inclusiv reducerea reală a încărcării administrative și a numărului de elevi cu nevoi speciale per clasă.

În ciuda mobilizării din primele două zile ale săptămânii, guvernul catalan nu a făcut încă nicio mișcare. Marți, purtătorul de cuvânt al guvernului, Sílvia Paneque, a reiterat că negocierile nu vor fi redeschise.

Sursa video/foto: X/@HoritzoS

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Sute de mineri au mărșăluit pe străzile din Târgu-Jiu în a doua zi de proteste. Ce îi nemulțumește pe oameni

Grevă pe aeroportul Berlin Brandenburg. Toate zborurile suspendate pe 18 martie