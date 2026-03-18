Ion Cristoiu: „La ora actuală, pentru Donald Trump Cuba e mai importantă decât Iranul”

Cuba este mai importantă pentru Donald Trump decât Iranul, consideră analistul Ion Cristoiu. Ziaristul crede că preluarea Cubei se va desfășura după scenariul Venezuela, înlăturarea președintelui și menținerea în funcții a unor oameni care devin, practic, servitori ai intereselor americane.

Din câte se știe, America este angajată într-un conflict direct cu Iranul. Este un moment pe care americanul nu l-a mai trăit de mult timp – un război care pare fără sfârșit și, mai ales, fără un țel clar. Te-ai fi așteptat ca, în discursurile și intervențiile sale publice, Donald Trump să se refere aproape exclusiv la Iran. Și totuși, Cuba este menționată în mod repetat, uneori chiar mai des decât Iranul, afirmă Ion Cristoiu.

O simplă privire aruncată asupra intervențiilor publice ale lui Donald Trump din ultima vreme ne dezvăluie o situație interesantă: cetățeanul american, oricum unul dintre cei mai mari vorbăreți din istorie, a invocat în ultima perioadă Cuba mai mult decât Iranul.

Declarațiile lui Donald Trump despre Cuba sunt asemănătoare celor despre Venezuela. Președintele american se laudă pe toate canalele și rețelele că Venezuela este deja, practic, o anexă a Americii, că poate face ce vrea acolo. Te-ai fi așteptat ca latino-americanii – venezuelenii, în special – să reacționeze, măcar din orgoliu național. Dar lucrurile sunt mai complicate.

Este cunoscută strategia: înlăturarea președintelui și menținerea în funcții a unor oameni care devin, practic, servitori ai intereselor americane. S-a încercat acest lucru și în Iran, iar cei care rămân ajung să servească noua direcție impusă.

Cam aceeași operațiune pare că se încearcă și în Cuba. Deja au început comentariile. Cuba este într-o situație dificilă, mai ales pentru că ieșirea Venezuelei din joc nu îi mai asigură petrolul necesar. America o sufocă prin embargo, iar există posibilitatea să se ajungă la o schimbare de putere sau la înlăturarea liderului actual, măcar ca simbol.

Cum ar decurge preluarea Cubei

Cei care ar rămâne la conducere ar putea, în acest scenariu, să aducă Cuba înapoi sub influența americană. Pentru Donald Trump, aceasta ar fi o lovitură mult mai mare decât o eventuală schimbare de regim în Iran.

Secolul XX a fost marcat de confruntarea dintre această mică insulă și Statele Unite, începând cu 1959. O readucere a Cubei în sfera de influență americană ar fi un moment istoric. Dacă Trump ar vrea să dea o lovitură de imagine și să compenseze dificultățile din războiul cu Iranul, ar putea încerca să „preia” Cuba pe cale pașnică, adică prin influență politică și economică.

Ideea ar fi păstrarea structurii existente, cu mici modificări, dar cu o schimbare clară de orientare: revenirea Cubei în zona de influență americană, așa cum era înainte de 1959. Aceasta ar fi o victorie majoră și i-ar putea aduce lui Trump capital politic important, inclusiv pentru alegerile din noiembrie.

Spre deosebire de Iran, readucerea Cubei în sfera de influență americană ar reprezenta o victorie colosală. Ar putea spune că este președintele care a „rezolvat” problema Cubei.

Rămâne însă de văzut când și cum s-ar putea întâmpla acest lucru și dacă populația cubaneză ar accepta o astfel de schimbare. Nu este clar dacă vor accepta să fie tratați ca un simplu instrument de influență, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Totuși, un lucru pare evident: pentru Donald Trump, Cuba a devenit mai importantă decât era până acum – poate nu mai importantă decât Iranul, dar cu siguranță o țintă strategică majoră în prezent, încheie analistul.