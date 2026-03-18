Vlad Ciurea nominalizează desertul de post care ne face mai inteligenți. Este singurul!

18 mart. 2026, 10:36, Actualitate
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea recomandă, mai ales în perioada postului, consumul de miere. Acest aliment miraculos suplinește și lipsa proteinelor animale, dar este benefică pentru creier. Ca desert, este ideal. Este un înlocuitor perfect pentru zahăr, dar consumul este recomandat să fie moderat. Ca îndulcitor, pentru ceai sau cafea de exemplu, lichidul nu trebuie să fie peste 40 de grade, pentru a nu distruge proprietățile sale naturale.

Creierul preferă mierea

Creierul are nevoie de glucoză pentru a funcționa, însă nu orice formă de zahăr este benefică. Vlad Ciurea atrage atenția asupra pericolelor zahărului rafinat, pe care îl consideră nociv pentru sistemul nervos atunci când este consumat frecvent. Zahărul procesat oferă energie rapidă, dar fără nutrienți reali, iar pe termen lung poate afecta concentrarea, memoria și echilibrul metabolic.

Mierea, în schimb, este un produs natural care conține zaharuri ușor asimilabile, dar și alte substanțe benefice. Această combinație face ca mierea să fie mai blândă pentru organism și mai potrivită pentru susținerea activității creierului, fără fluctuații bruște de energie, explică medicul Vlad Ciurea.

Potrivit recomandărilor medicului Vlad Ciurea, o linguriță de miere pe zi este suficientă pentru a aduce beneficii. Nu este nevoie de cantități mari, iar excesul nu este recomandat. Consumată zilnic, mierea poate susține procesele cerebrale și poate contribui la o stare generală de bine.

