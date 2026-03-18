Oana Țoiu, întrebată în Parlament de ce a mințit că fiica lui Victor Ponta nu se afla pe lista pasagerilor care urmau să fie repatriați. Ce a răspuns ministra

18 mart. 2026, 10:40, Știri politice

Miercuri, imediat după ce a participat la dezbaterile pe bugetul pe 2026 în comisiile reunite de buget și finanțe, ministra Oana Țoiu a fost din nou chestionată pe tema scandalului repatrierii fiicei lui Victor Ponta. După ce Gândul a publicat lista de pasageri care urmau să fie repatriați cu zborul Oman–București și pe care figurează și numele fiicei minore a lui Victor Ponta, Irina Octavia Ponta, ministra de Externe a fost întrebată de ce a mințit public atunci când a afirmat că nu există nicio listă.

Oana Țoiu, întrebată de ce a mințit în legătură cu lista de pasageri care urmau să fie repatriați

Oana Țoiu s-a arătat iritată de întrebările jurnaliștilor care insistau să afle motivul pentru care, inițial, Ministerul Afacerilor Externe a susținut că numele Irinei Ponta nu există pe nicio listă. Ministra nu a adus clarificări, ba chiar a menționat că au existat alte dezbateri pe acest subiect. Întrebată direct de ce a mințit în legătură cu lista de pasageri, pe care Gândul a publicat-o, aceasta a declarat că nu știe despre ce listă este vorba.

Au fost trei ore și jumătate de audieri în Parlament și două conferințe de presă. Vă reamintesc că toți copiii au fost aduși în siguranță acasă. Trei ore de audieri în Parlament și două conferințe de presă. Este o dezbatere despre bugetul României, aici, în Parlament, și în minister avem datorii față de toți copiii României. (n.r. Întrebarea unui jurnalist: Doamna Țoiu, de ce ați mințit? Irina Ponta era pe listă, nr. 21.) Nu știu la ce listă vă referiți”, a declarat Țoiu.

Prima reacție a Oanei Țoiu după ce România a fost amenințată de Iran

Întrebată și despre amenințarea directă pe care România a primit-o prin intermediul purtătorului de cuvânt al Iranului, Oana Țoiu a transmis că, de fapt, nu există amenințări directe din partea Iranului, iar „românii se pot simți în siguranță în continuare”.

„(n.r. dacă să ne așteptăm la o ofensivă din partea Iranului) Purtătorul de cuvânt al Iranului, când a fost întrebat, a spus că o să existe în viitor consecințe la nivel politic și juridic. Nu există amenințări directe din partea Iranului, românii se pot simți în siguranță în continuare. Conversația care a avut loc între presă și purtătorul de cuvânt al ministrului de afaceri externe iranian nu a avut un răspuns care privea retalierea din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecințe care țin de ordin politic și juridic, ceea ce înseamnă o conversație mai departe în cadrul Organizației Națiunilor Unite, așa cum și România a avut aceste conversații când drone de design iranian și rusesc au intrat în spațiul nostru aerian. Doamna noastră ambasadoare a fost, așa cum știți”, a declarat Oana Țoiu.

