Ora de vară martie 2026. În câte zile dăm ceasurile înainte

18 mart. 2026, 10:06, Actualitate
Românii se pregătesc pentru trecerea la ora de vară în luna martie 2026, moment care aduce zile mai lungi, dar și o oră de somn în minus. Schimbarea are loc în fiecare an, la finalul lunii martie, conform reglementărilor aplicate la nivel european.

10 zile până ce ceasurile se dau înainte

În 2026, ora de vară va fi introdusă peste 10 zile, în noaptea de sâmbătă, 28 martie spre duminică, 29 martie. Mai exact, la ora 03:00, ceasurile vor fi date înainte și vor arăta ora 04:00.

Asta înseamnă că ziua de 29 martie va avea doar 23 de ore, iar românii vor dormi mai puțin cu o oră. Totuși, partea bună este că serile vor deveni mai luminoase, iar apusul va avea loc mai târziu.

Dacă ne raportăm la mijlocul lunii martie, schimbarea orei mai este la doar câteva zile distanță. Practic, românii mai au de așteptat mai puțin de două săptămâni până când vor trece oficial la ora de vară.

Specialiștii recomandă adaptarea treptată a programului de somn, pentru a evita oboseala sau dificultățile de concentrare din primele zile după schimbare.

Ce scop are trecerea la ora de vară

Trecerea la ora de vară are scopul de a valorifica mai bine lumina naturală și de a reduce consumul de energie electrică. Deși în ultimii ani au existat discuții la nivel european privind renunțarea la acest sistem, schimbarea orei continuă să fie aplicată.

Modificarea va rămâne în vigoare până în toamna anului 2026, când ceasurile vor fi date din nou înapoi.

