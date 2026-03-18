Prima pagină » Actualitate » Haos la metrou miercuri dimineață. Un tren a rămas blocat în stație pe Magistrala 2

Haos la metrou miercuri dimineață. Un tren a rămas blocat în stație pe Magistrala 2

18 mart. 2026, 11:06, Actualitate
Haos la metrou miercuri dimineață. Un tren a rămas blocat în stație pe Magistrala 2

Circulația metroului pe magistrala M2, care leagă Pipera de Berceni, a fost grav miercuri dimineață, după ce un tren a suferit o defecțiune tehnică în stația Piața Unirii 2, potrivit Antena 3 CNN. Incidentul a generat întârzieri în lanț și aglomerație extremă pe întreaga magistrală.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, garnitura a rămas blocată aproximativ zece minute în stație, înainte de a fi retrasă din circulație. În acest interval, călătorii au fost nevoiți să coboare, iar peronul s-a umplut rapid, depășind capacitatea obișnuită.

Problema tehnică nu a rămas un incident izolat, ci a afectat întreg fluxul de circulație al trenurilor de pe magistrala M2, una dintre cele mai aglomerate din București. Întârzierile s-au propagat rapid, iar timpul de așteptare în stații a crescut considerabil.

Aglomerație critică la Piața Victoriei

Situația a devenit și mai tensionată în stația Piața Victoriei, unde numărul mare de călători a dus la blocaje. Peronul s-a aglomerat excesiv, iar oamenii au ajuns să stea pe pasarela de acces, în lipsa spațiului disponibil.

