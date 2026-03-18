„Bombă ecologică” în Mediterană. Un petrolier rusesc, fără echipaj, plutește în derivă. Avertismentul Italiei: „Risc iminent de explozie”

Un petrolier rusesc avariat, încărcat cu gaz natural lichefiat, plutește în derivă în Marea Mediterană. Autoritățile italiene avertizează asupra unui risc iminent de explozie, ceea ce ar putea cauza un dezastru ecologic majos în zonă.

Petrolierul rusesc sancționat de SUA, „Arctic Metagaz”, plutește în derivă în Marea Mediterană, fără echipaj la bord și cu avarii grave la structură, după un incident produs la începutul lunii martie. Nava, încărcată cu gaz natural lichefiat, este considerată de autoritățile europene un pericol major pentru mediu și securitate, scrie BBC.

Un oficial italian a descris situația drept o „bombă ecologică”, avertizând că există un risc real de explozie. Declarațiile vin în contextul în care Italia, alături de alte opt state UE, a cerut intervenția Comisiei Europene.

„Riscurile prezentate de petrolier sunt enorme” și nava ar putea „exploda în orice moment”, a afirmat secretarul Consiliului de Miniștri al Italiei, Alfredo Mantovano.

Se pare că petrolierul rusesc aflat în derivă ar fi transportat cantități semnificative de gaz natural lichefiat, dar și aproximativ 450 de tone de păcură și 250 de tone de motorină, ceea ce amplifică riscul unui dezastru ecologic de proporții.

Organizațiile de mediu au reacționat rapid. World Wildlife Fund a anunțat că se află în „alertă maximă”, avertizând că o eventuală scurgere ar putea provoca incendii și poluare severă într-o zonă cu „valoare ecologică excepțională”.

Nava rusească, avariată într-un posibil atac

„Arctic Metagaz” face parte din așa-numita „flotă fantomă” folosită pentru transportul de petrol și gaze rusești sub sancțiuni. Nava ar fi fost grav avariată într-un presupus atac cu drone marine în apropierea apelor malteze.

Deși Rusia a acuzat Ucraina de un „atac terorist”, Kievul nu a confirmat implicarea într-un astfel de atac. Cu toate astea, Ucraina consideră aceste nave drept „ținte legitime”, deoarece contribuie la finanțarea războiului prin exporturile de energie.

Inițial, autoritățile libiene au anunțat că petrolierul s-a scufundat, însă ulterior s-a confirmat că acesta continuă să plutească în derivă, fără echipaj, în condiții extrem de periculoase. În prezent, nava se deplasează spre sud, îndepărtându-se de apele italiene și de insula Lampedusa, în direcția Libiei. Autoritățile din Italia și Malta monitorizează constant situația.

