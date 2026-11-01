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O dronă rusească s-a prăbușit la Cernăuți, lângă granița cu România. A provocat un incendiu și un bărbat a fost rănit

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Fragmente ale unei drone rusești doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană au căzut duminică, 1 noiembrie, pe teritoriul orașului Cernăuți, din apropierea frontierei cu România. O clădire administrativă a fost avariată și un incendiu a izbucnit în zonă. În urma impactului a fost rănit un bărbat în vârstă de 67 de ani, potrivit ultimelor informații comunicate de primarul Roman Cliciuk.

Val masiv de lovituri lansate de armata lui Vladimir Putin

Incidentul de la Cernăuți vine pe fondul unei intensificări a atacurilor aeriene lansate de armata rusă în Ucraina. În noaptea de joi spre vineri, forțele ruse au executat un atac combinat de proporții, folosind rachete balistice, patru rachete aer-sol de tip Kh-59/69 și nu mai puțin de 113 drone de atac. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze trei dintre rachete și 96 de drone, însă au fost înregistrate lovituri directe în 17 locații distincte. În urma acestor bombardamente, aproximativ 350.000 de locuitori din regiunea Dnipro au rămas fără curent electric, iar în capitala Kiev un om și-a pierdut viața.

Rachete nord-coreene și drone Shahed, folosite în atacurile asupra regiunilor-cheie

Principalele ținte ale ofensivei rusești au fost regiunile Kiev, Harkov, Poltava și Dnipropetrovsk. Surse militare ucrainene au precizat că armata rusă a folosit rachete balistice de tip Iskander-M și S-400,precum și rachete nord-coreene KN-23, lansate din regiunile rusești Voronej, Kursk și Briansk. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a detaliat într-un comunicat oficial că sistemele de interceptare au vizat 99 de ținte inamice. Printre acestea s-au numărat drone de tip Shahed, modele Gerbera și alte tipuri de aeronave fără pilot. „Câteva drone de atac se află încă în aer, iar operațiunile de interceptare continuă”, au transmis reprezentanții armatei ucrainene pe parcursul alertelor aeriene.

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