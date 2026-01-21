Bolojan a stabilit că bătrânii din azile și copiii din orfelinate pot trăi cu 32 lei/zi cota de hrană

Copiii abandonaţi în grija statului şi bătrânii din azilele româneşti pot supravieţui cu mâncare de 32 lei, zilnic. Guvernul condus de Ilie Bolojan a publicat în Monitorul Oficial o actualizare a Legii 426/2020, materializată sub formă de hotărâre de guvern.

Potrivit textului de lege, bătrânii din azilele statului, cât şi copiii din orfelinate, iau parte la un adevărat program de suprevieţuire, stabilind o normă de hrană zilnică în valoare de 32 de lei, în condiţiile în care un menu al zilei poate ajunge chiar şi la 40 lei, în funcţie de locul din care îl cumperi.

„Începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul alocației de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice, pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială într-un serviciu public de tip rezidențial, pentru copiii aflați în case de tip familial, pentru mamele protejate în centre maternale, prevăzut la art. 129 alin. (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 143/2022 pentru modificarea și completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru stabilirea unor măsuri de asistență socială, cu completările ulterioare, este de 32 de lei”, se arată în legea Monitorul Oficial la data de 16 anuarie 2026.



Iar în cazul de faţă, se presupune că ar trebui să aibă 3 mese pe zi, cu un conţinut caloric indicat. La un simplu calcul, ar veni cam 10.66 lei per masă.

Pentru bolnavii internaţi în spitale, norma zilnică este de 22 de lei, dar poate ajunge până la 33 de lei pentru cei cu boli cronice.

În timpul acesta, norma de hrană pentru un deţinut sănătos ajunge la 8,01 lei, iar pentru unul bolnav, la 9,32 lei, zilnic.

