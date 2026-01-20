Prima pagină » Actualitate » După ce a pus umărul la alegerea lui Iohannis, de două ori, și după ce Iohannis l-a pus premier de tot atâtea ori, acum Orban nu se mai oprește din criticat

20 ian. 2026, 21:19, Actualitate
Ludovic Orban (s) și Klaus Iohannis / FOTO - Mediafax Foto (Andreea Alexandru)

Ludovic Orban, președintele partidului Forța Dreptei și fost consilier pe probleme interne al lui Nicușor Dan, îl atacă pe Klaus Iohannis după ce a pus umărul la alegerea sa, de două ori, și după ce fostul președinte l-a pus premier de tot atâtea ori. El nu îi uită nici pe Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, într-o analiză politico-economică a momentului, postată pe rețelele de socializare.

„Triumviratul Iohannis-Ciolacu-Ciucă a dus România pe buza prăpastiei politice, bugetare, economice, diplomatice. Cu chiu cu vai, după deznodământul pozitiv din alegerile prezidențiale din mai, s-a format o coaliție eterogenă care a reușit să învestească un guvern. Un guvern de stare de necesitate. Obligat să oprească drumul spre incapacitate de plată și spre prăbușire economică.

În ciuda unei gălăgii politice infernale, a frânelor trase de unii sau alții din coaliție, a unei opoziții surde din partea administrației și a justiției, a unui sprijin neașteptat de anemic din partea președinției putem spune după 6 luni că încep să se vadă rezultate concrete. Creșterea investițiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene, scăderea dobânzilor la care ne împrumutăm, reducerea deficitului bugetar peste nivelul negociat cu Comisia Europeană.

Știu că aceste rezultate, în special reducerea deficitului bugetar, s-au bazat pe măsuri care au afectat negativ foarte mulți cetățeni români: creșteri de taxe, reduceri de venituri, creșteri de prețuri din cauza inflației. Poate unele puteau fi evitate, dar cele mai multe cu siguranță nu. Dar dezmățul bugetar nu mai putea fi suportat de economia României și riscam să ajungem în situația în care nu am mai fi avut bani să susținem cheltuielile publice (salarii, pensii, indemnizații sociale, investiții ) și suferința ar fi fost mult mai mare.

Știu că mulți mă veți critica pentru ceea ce voi spune, dar o voi face. Meritul principal pentru evitarea în ceasul al doisprezecelea al alunecării în prăpastie și pentru începutul de redresare care se conturează îi aparține lui Ilie Bolojan. Fără înțelegerea corectă a situației dezastruoase, fără încăpățânarea lui proverbială în impunerea a ceea ce trebuie făcut, fără disprețul absolut pe care îl are față de tumbele politicianiste specifice politichiei dâmbovițene, fără lipsa aproape totală de preocupare pentru propria imagine, fără rezistența stoică la atacuri venite în rafală din toate părțile, cel mai probabil nu am fi putut spera că vom ieși la liman.

Și, deși în ultimele zile se vede cu ochiul liber o întețire a atacurilor contra lui Bolojan, atât din partea unei aripi din PNL, a unor parteneri din coaliție, cât și din partea opoziției politice și, mai ales, a opoziției nepolitice, consider că este bine pentru România ca Bolojan să fie susținut să își pună în practică programul de guvernare. Pentru că sunt convins că va putea reface echilibrele economice și va pune bazele unei relansări economice pe o fundație sănătoasă”, a scris Ludovic Orban, pe Facebook.

