România este în topul mondial al consumului de bere și chiar și al producției europene de bere – însă autoritățile române, ca de obicei, ignoră acest subiect. Decidenții de la București evită să discute onest cu marii producători despre efectele consumului exagerat asupra stării de sănătate a populației dar și despre așa zisele “beneficii”. Dacă acestea există și în ce măsură. În timp ce în România este liniște pe acest subiect cu mare priză la public, discuția se intensifică la nivel european.

Românii sunt în topul consumatorilor de bere

Cea mai populară și veche populară băutură alcoolică din România este, fără îndoială, berea. Se produce din secolul 14, sunt sute de mărci de bere pe teritoriul României iar ultimele date arată că românii consumă peste 86 de litri de bere pe an. Ceea ce plasează România în topul mondial. Suntem sigur în top 10, ba chiar pe locul 7 sau 6 după multe statistici, la consumul de bere.

În timp ce organizațiile care protejează sănătatea publică și OMS au poziții constante și din ce în ce mai dure împotriva creșterii consumului de alcool la nivel mondial, marii producători mondial contraatacă, explicând că berea nu este doar o simplă băutură, este chiar un liant social.

„Tema berea – lubrifiant social – nu trebuie să lipsească din dezbaterea publică”

Șeful Heineken, Dolf van den Brink, care într-un interviu pentru Financial Times, explică de ce berea este mai mult decât un consum, este un refugiu.

Calitățile berii ca „lubrifiant social” trebuie să joace un rol important în dezbaterea despre problemele cauzate de alcool, spune el. „În această perioadă de izolare și de probleme tot mai mari cu sănătatea mintală”, rolul berii în aducerea oamenilor împreună este „important să fie inclus în dezbaterea publică”.

Producătorii pun în discuție rolul socializării și ridică din sprâncene când văd noile cercetări legate de pericolul consumului moderat.

„Berea este una dintre cele mai vechi, dacă nu chiar cea mai veche, categorie de bunuri de consum”, a declarat van den Brink pentru Financial Times, referindu-se la dovezile timpurii ale consumului colectiv de bere în Mesopotamia și Egiptul antic.

La începutul acestui an, specialiștii americani în domeniul sănătății au spus că băuturile alcoolice ar trebui să aibă chiar etichete de avertizare privind cancerul, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății și-a intensificat campania împotriva consumului moderat de alcool.

Șeful Heineken: “Lipsesc nuanțele”

Dolf van den Brink, șeful Heineken crede că discuția despre efectul consumului moderat de alcool asupra sănătății este legitimă, dar lipesc nuanțele.

„Credem că nu întotdeauna totul se relatează într-un mod echilibrat, nu se prezintă imaginea completă, pentru că relația dintre alcool și sănătate este complexă”, consideră van den Brink. El crede că dezbaterea trebuie să înceapă prin accentuarea consumului nociv de alcool.

„În prezent, în societate există o dezbatere legitimă cu privire la efectul consumului moderat de alcool, inclusiv bere, asupra sănătății. Și, din nou, considerăm că este necesară o discuție echilibrată și nuanțată. Socializarea a fost în centrul marketingului Heineken timp de decenii și a făcut parte din esența produsului”, a spus el.

Șeful Heineken nu este sigurul care crede asta. Și alți “berari” au lăudat beneficiile pentru sănătate ale produselor lor, sloganul „Guinness este bun pentru tine” fiind folosit timp de decenii pentru a promova berea neagră irlandeză.

Cerere mai scăzută, marii producători mondiali lansează versiuni fără alcool

Heineken, Carlsberg și ABInbev au lansat și versiuni fără alcool ale berilor lor, în încercarea de a-i fideliza pe consumatorii care doresc să își modereze consumul de alcool.

Săptămânile trecute, Heineken – producătorul olandez de bere – a anunțat totuși un plan pe cinci ani pentru a-i determina pe consumatori să cumpere mai multă bere și pentru a spori eficiența companiei, care, la fel ca alți producători de băuturi alcoolice, a fost afectată de o cerere mai scăzută din partea consumatorilor.

Van den Brink a avertizat, de asemenea, că vor exista mai multe închideri de fabrici de bere, dar „nu la scară largă”. Heineken a avut doi ani de performanțe slabe și o seri de scăderi ale câștigurilor, acțiunile micșorându-se cu o cincime față de maximele din 2023, relatează FT.

Investiții redirecționate în alte mărci de bere

La o prezentare pentru investitori, săptămânile trecute, în Sevilla, producătorul de bere a anunțat că 80% din investiția sa va fi direcționată către Amstel, Desperados, Moretti, Tiger și Heineken, în timp ce un sfert din cele 350 de mărci ale sale nu vor primi nicio investiție.

Heineken NV este unul dintre cei mai mari producători de bere la nivel mondial, având venituri operaționale de 3,9 miliarde de euro în 2024. Compania fondată de Gerard Adriaan Heineken acum 161 de ani în Amsterdam (Olanda) deține peste 165 de fabrici de bere în peste 70 de țări, produce peste 348 de feluri de bere și cidru și era în 2016 al doilea cel mai mare producător de bere din lume.

Chiar dacă statul chinez domină și topul mondial producătorilor mondiali de bere, la acest capitol, la nivel european clasamentul este dominat de Olanda, Germania Polonia și Rusia. România a fost și ea în 2024 pe poziția 7 în acest clasament.

