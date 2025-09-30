Beneficiile consumului de pâine congelată. Trucul care transformă pâinea albă într-un aliment sănătos

Iată beneficiile consumului de pâine congelată și trucul care transformă pâinea albă într-un aliment sănătos.

Cu un truc foarte simlu, poți să transformi pâinea albă într-un aliat al sănătății. Astfel, prin congelare și reîncălzire, acest aliment de bază poate să devină mai prietenos pentru digestie, glicemie și sănătate intestinală.

Pâinea albă este un aliment de bază în multe culturi. Însă nu este tocmai recomandată de nutriționiști. Din cauza conținutului mare de carbohidrați rafinați, crește rapid nivelul glicemiei, fapt care poate provoca fluctuații de energie și schimbări de dispoziție. Pe termen lung, consumul de pâine albă poate să contribuie la creșterea rezistenței la insulină, factor de risc pentru diabetul de tip 2.

Atunci când pâinea este coaptă, aluatul umed se transformă într-o pâine pufoasă. Căldura cuptorului, în combinație cu apa din aluat, face ca amidonul din făină să se umfle și să se gelatinizeze. Amidonul gelatinizat este mai ușor de digerat și utilizat de organism. La fel se întâmplă și cu alte alimente bogate în amidon, cum ar fi cartofii și pastele din făină albă.

Dar dacă aceste alimente sunt răcite, amoidonul expandat se contractă și devine amidon rezistent. Atunci când este contractat, el devine mai greu de descompus de către enzimele din tractul digestiv.

Cantitatea de amidon rezistent ce se formează în pâine depine de temperatura de coacere, dar și de modul de păstrare. Rata de contracție aproape că se dublează atunci când pâinea este păstrată în congelator, comparativ cu frigiderul. Prin congelare, deci, se formează mai mult amidon rezistent.

Ce beneficii are pâinea congelat ă

Pâinea congelată menține glicemia mai stabilă. Glucoza din amidonul care se găsește în pâinea albă proaspătă poate să crească nivelul de insulină imediat după masa. Dar glucoza din amidonul rezistent este mai greu de accesat de către cellule și mai puțin probabil să provoace „vârfuri” de glicemie și insulină după masă.

Un alt beneficiu este acela că pâinea congelată este mai sățioasă și ajută la menținerea greutății. Amidonul rezistent ce se formează prin congelarea pâinii este un carbohidrat complex ce trece prin intestinul subțire fără a fi digerat. Ajuns în intestinul gros, acesta fermentează și produce acizi grași cu lanț scurt, ce semnalează creierului că stomacul este plin. Prin urmare, pâinea congelată este mai sățioasă. De asemenea, pâinea congelată ajută și microbiomul intestinal, previne balonarea și disconfortul digestiv și poate reduce și colesterolul.

