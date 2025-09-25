Pâinea de casă a revenit la modă. Rețeta care face furori, cum o prepari pe cea mai simplă și gustoasă

Pâinea din magazine pierde tot mai mult teren pe zi ce trece, oamenii au devenit sceptici la alimentul de bază achiziționat din magazine, fie din cauza calității care uneori este discutabilă, fie din cauza ingredientelor pe care le conține. În contextul acesta, pâinea de casă a revenit favorită pentru cei care vor să știe exact ce pun pe masă.

Printre cei care promovează gătitul în casă și stilul de viață sănătos se numără și Jamila, una dintre cele mai populare creatoare de conținut culinar de la noi din țară. Pe blogul și canalul pe care le deține ea a publicat o rețetă care s-a viralizat instant: pâinea de casă pentru sandvișuri.

Secretul succesului acestei rețete este simplitatea ei. Nu necesită ingrediente sofisticate sau aparatură specializată. Procesul este unul simplu, chiar și pentru cei care nu au o experiență vastă în bucătărie, mai ales că Jamila explică pas cu pas fiecare etapă în cadrul unui videoclip.

De ce ingrediente ai nevoie pentru a prepara o pâine de casă

Lista de ingrediente este una accesibilă pentru toată lumea, iar rezultatul final este cu mult peste așteptări:

750 g făină

550 ml lapte

70 g unt topit și răcit

10 g drojdie uscată

1 linguriță sare

Ingredientele menționate se transformă într-o pâine moale cu gust fin, ideală pentru copii sau pentru persoanele care iubesc sandvișurile.

Pașii pentru a prepara o pâine perfectă:

Jamila recomandă vizionarea clipului video de pe blogul său pentru a urmări exact modul de preparare. Totuși, procesul poate fi rezumat astfel:

Se activează drojdia cu puțin lapte călduț.

Se amestecă făina, laptele, untul și sarea până rezultă un aluat elastic.

Aluatul se lasă la dospit până își dublează volumul.

Se modelează în formă de pâine și se mai lasă la crescut.

Se coace în cuptorul preîncălzit până devine aurie și pufoasă.

De ce este mai bună pâine de casă față de cea din comerț

Pâinea din comerț, în special cea din București și din marile orașe, lasă de dorit de cele mai multe ori când este vorba de gust sau calitate. Numeroase sortimente de franzelă conțin aditivi, amelioratori de gust, conservanți și ingrediente procesate care reduc prețul de producție menite să prelungească durata de consum, dar care nu aduc niciun beneficiu pentru sănătate.

Recomandările autorului: