Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă

Prețurile la carburanți au înregistrat din nou creșteri miercuri în principalele orașe din țară, cu majorări care ajung până la 0,10 lei pe litru, potrivit datelor centralizate de platforma peco-online.ro.

Benzina, din nou pe trend ascendent

În București, litrul de benzină standard pornește de la aproximativ 9,18 lei, în creștere față de ziua anterioară. La stațiile MOL, prețul rămâne la acest nivel minim, însă alte rețele au ajustat tarifele în sus.

La Petrom, benzina a urcat la 9,22 lei/l, după o majorare de 0,10 lei. Creșteri similare se observă și la Rompetrol și OMV, unde prețurile au ajuns la 9,28 lei/l.

Singura stabilitate vine din partea Lukoil, unde prețul benzinei a rămas neschimbat față de ziua precedentă, la 9,23 lei/l.

În marile orașe monitorizate, inclusiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, media a urcat la 9,18 lei/l, față de 9,12 lei/l anterior.

Motorina, aceeași evoluție: creșteri pe linie

Și motorina urmează același tipar. În București, prețul ajunge la 9,59 lei/l, în creștere față de începutul săptămânii.

La Petrom, motorina a urcat la 9,63 lei/l, în timp ce la Rompetrol și OMV a ajuns la 9,69 lei/l, după majorări de câte 0,10 lei.

La Lukoil, prețul se aliniază acelorași valori, tot în jur de 9,69 lei/l, în timp ce MOL menține un nivel ușor mai redus, de 9,59 lei/l.

La nivel de orașe, media motorinei standard se situează la 9,59 lei/l în marile centre urbane analizate, în creștere față de perioada anterioară.

Deși variațiile par reduse la prima vedere, evoluția generală indică un trend ascendent , vizibil simultan în mai multe rețele și orașe. În unele zone, diferențele față de începutul săptămânii ajung cumulat la 5–10 bani pe litru.

În paralel, cele mai mici prețuri din țară rămân sub 9 lei la benzină și în jur de 9,50 lei la motorină, în funcție de regiune, potrivit acelorași date.