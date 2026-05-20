Bianca Dogaru
Angajații de la uzina Ford din Craiova au terminat de asamblat autoturismul Ford Puma cu numărul 1 milion, o bornă istorică atinsă la doar 7 ani de la lansarea modelului. Vehiculul aniversar este un model complet electric și va ajunge la o cumpărătoare din Marea Britanie.

Un model foarte căutat

Fabrica din Craiova a început să construiască modelul Ford Puma în toamna anului 2019. Acest model a devenit rapid cea mai vândută mașină a mărcii pe piața din Europa, datorită spațiului de depozitare și a motoarelor hibride care consumă puțin.

Din anul 2025, uzina a început să producă și versiunea electrică a acestui model și a devenit prima fabrică din România care construiește o mașină de serie 100% electrică.

Mașina va ajunge în Marea Britanie

Mașina cu numărul 1 milion este un model aniversar și va fi livrat în Marea Britanie, unde acest tip de autoturism ocupă primul loc în topul vânzărilor. Viitoarea proprietară a asistat personal la montarea pieselor pe linia de asamblare.

Modelul 1 și 1 milion, expuse împreună

Pentru a sărbători momentul, șefii uzinei au organizat o expoziție în care au pus împreună prima mașină realizată în 2019, modelul electric cu numărul un milion și o mașină de raliu.

