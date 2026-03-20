Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”

Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului "Altceva cu Adrian Artene"

Sâmbătă, 21 martie, de la ora 19:00, jurnalistul Adrian Artene vă invită la o ediție specială a podcastului ”Altceva”, dedicată uneia dintre cele mai fascinante personalități ale culturii române: Constantin Brâncuși.

În contextul în care 2026 este declarat Anul Constantin Brâncuși — pe 19 februarie s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui, iar în 16 martie a fost comemorată dispariția sculptorului — jurnalistul Adrian Artene îl are ca invitat pe Alin Comșa. Cei doi poartă o conversație profundă despre secretele, simbolurile și moștenirea lăsată de românul care a revoluționat arta în secolul trecut.

Brâncuși a pornit de la Hobița și a cucerit întreaga lume. La 6 ani, micuțul Constantin și-a părăsit prima oară satul natal pentru ca, ulterior, să devină un sculptor… universal. Avea doar 15 ani când a cioplit o vioară dintr-o lădiță din lemn, iar, după ce a lucrat în ateliere de vopsitorie sau în cârciumi, pentru a se întreține, Brâncuși a ajuns aproape de 30 de ani în capitala mondială a culturii: Paris. Acolo i-a întâlnit pe Rodin, Picasso, Matisse sau Modigliani și s-a remarcat prin operele sale.

Dincolo de lucrările sale care azi se găsesc în colecții private sau în muzee din întreaga lume, Brâncuși avea o viață ca un roman. Despre secretele lui, despre marile iubiri, printre care s-a numărat și Maria Tănase, puteți afla din cea mai nouă ediție ”Altceva”. ”Avea succes la doamne, era foarte carismatic”, subliniază Alin Comșa. De altfel, sculptorul era îndrăgostit de jazz și cânta la fluier și bucium.

Totodată, invitatul lui Adrian Artene dezvăluie adevăratul motiv pentru care Brâncuși a renunțat la cetățenia română, dar și multe alte lucruri nerostite până în prezent.

Episodul va fi difuzat pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene. Setează-ți reminder: sâmbătă, 21 martie, ora 19:00. Un dialog care promite să te facă să vezi „altceva”.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe