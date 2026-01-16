Prima pagină » Actualitate » Bianca Brad, în doliu. A murit mama sa

Bianca Brad, în doliu. A murit mama sa

16 ian. 2026, 09:51, Actualitate
Bianca Brad, în doliu. A murit mama sa
Bianca Brad, în doliu

Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, este în doliu. Mama sa, care se afla în spital, a murit. Actrița trece printr-o mare suferință.

Bianca Brad trece prin momente grele. Mama sa, Georgeta, a încetat din viață. Aceasta se afla internată în spital, în stare gravă.

Anunțul  trist a fost făcut de actriță în mediul online.

”Inima mamei,  o poetă (în) născută pe 15 septembrie – prima zi de școală pe atunci,  s-a oprit astăzi,  15 ianuarie – de ziua lui Mihai Eminescu, la ora 15:51!!! Fiind foarte creativă, sigur ar fi scris o poezie despre atâtea coincidențe…

Mama a plecat, într-o zi cu soare, să se întâlnească cu Emma…cu tata…cu sora, cu părinții și cu toți cei dragi ei de Acolo de Sus, care vreau să cred că au întâmpinat-o și au îmbrățișat-o cu iubire, ca să-i mai aline durerea despărțirii de noi, copiii ei…

Știu că îi este mai bine acum… că nu mai suferă… dar, Doamneeeee, cât doare să știu că nu voi mai avea parte de ea… și ea de noi, pentru că asta repeta încontinuu… de asta a și rezistat atât de mult, depășind orice așteptări…
Obosise foarte tare, voia să se termine chinul, dar spunea că o sfâșie gândul că nu ne-ar mai vedea…și plângea…Doamne, cât a plâns…”, a transmis Bianca Brad în mediul online.

”Am inima frântă în milioane de bucăți…  Oh, Mama, Mama, Mamaaaaa… cine o să-mi mai spună cu atâta iubire „frumoasa mea, iubita mea, cu ochi de peruzea”? …cum să trăiesc fără tine, Mama?

Te rog să vii în visele mele…te rog, te rog…te rog… Te iubesc, îți mulțumesc și te rog să mă ierți, Mama, pentru tot ce ți-am greșit… Vă mulțumesc tuturor, din toată inima, pentru rugăciunile care au ajutat-o să facă marele pas…

Drum lin în Lumină, Mama… Oh, Mama… Odihnește-ți sufletul și trupul… Să-ți fie bine, Mama… Doamne, te rog, ai grijă de Mama… Mama, Mama, Mamaaaa….”, a încheiat aceasta.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”
10:45
Fotbalist la FCSB, luat peste picior de Gigi Becali: „E doctoriță, aduce 3.000 de euro în casă. Ești nebun?”
UTILE Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna
10:25
Recomandările specialiștilor. De ce este indicat să lași mașina în parcare cu ștergătoarele de parbriz ridicate iarna
SPORT Lovitură din Italia: „Mai multe echipe din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea”
10:15
Lovitură din Italia: „Mai multe echipe din Serie A s-au interesat de Daniel Bîrligea”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional”
10:00
Silviu Predoiu: „SIE a avut campioni mondiali în domeniul spionajului. Agenți români au schimbat decizii la nivel internațional”
REACȚIE Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea”
09:54
Boicotul primarilor PSD din Iași la adresa lui Bolojan. ”Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea”
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
VIDEO Primăria unui mare oraș din România, obligată de instanță să asfalteze și să pună trotuare. Reclamanta a primit și „despăgubiri m
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
Gabriela Cristea, adevăratul motiv al plecării lui Cătălin Măruță de la PRO TV. Dezvăluirea care l-a dat de gol
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Momente cheie din istorie: Ianuarie, luna care a schimbat lumea de mai multe ori
FLASH NEWS Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
11:25
Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept cere CCR să constate incompatibilitatea lui Dacian Dragoș. Cum se apără judecătorul
EXTERNE Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
11:20
Marea Britanie se distanțează de Franța și Italia în negocierile pe Ucraina: Putin nu vrea pace reală, spune șefa politicii externe, Yvette Cooper
FLASH NEWS Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
11:14
Planul lui Trump din Fâșia Gaza intră în faza a doua: „A fost înființat Consiliul Păcii. Membrii vor fi anunțați în scurt timp”
EXTERNE SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
11:12
SUA au cerut Italiei să renunțe la contracte cu o companie chineză, invocând riscuri de securitate
NEWS ALERT Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
11:03
Nicușor Dan, după ce Comisia Europeană a aprobat programul SAFE pentru România: „Reprezintă un pas important în consolidarea securității noastre”
Gândul de Vreme Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
10:38
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”

Cele mai noi

Trimite acest link pe