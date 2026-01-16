Bianca Brad, în doliu. A murit mama sa

Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, este în doliu. Mama sa, care se afla în spital, a murit. Actrița trece printr-o mare suferință.

Bianca Brad trece prin momente grele. Mama sa, Georgeta, a încetat din viață. Aceasta se afla internată în spital, în stare gravă.

Anunțul trist a fost făcut de actriță în mediul online.

”Inima mamei, o poetă (în) născută pe 15 septembrie – prima zi de școală pe atunci, s-a oprit astăzi, 15 ianuarie – de ziua lui Mihai Eminescu, la ora 15:51!!! Fiind foarte creativă, sigur ar fi scris o poezie despre atâtea coincidențe…

Mama a plecat, într-o zi cu soare, să se întâlnească cu Emma…cu tata…cu sora, cu părinții și cu toți cei dragi ei de Acolo de Sus, care vreau să cred că au întâmpinat-o și au îmbrățișat-o cu iubire, ca să-i mai aline durerea despărțirii de noi, copiii ei…

Știu că îi este mai bine acum… că nu mai suferă… dar, Doamneeeee, cât doare să știu că nu voi mai avea parte de ea… și ea de noi, pentru că asta repeta încontinuu… de asta a și rezistat atât de mult, depășind orice așteptări…

Obosise foarte tare, voia să se termine chinul, dar spunea că o sfâșie gândul că nu ne-ar mai vedea…și plângea…Doamne, cât a plâns…”, a transmis Bianca Brad în mediul online.

”Am inima frântă în milioane de bucăți… Oh, Mama, Mama, Mamaaaaa… cine o să-mi mai spună cu atâta iubire „frumoasa mea, iubita mea, cu ochi de peruzea”? …cum să trăiesc fără tine, Mama?

Te rog să vii în visele mele…te rog, te rog…te rog… Te iubesc, îți mulțumesc și te rog să mă ierți, Mama, pentru tot ce ți-am greșit… Vă mulțumesc tuturor, din toată inima, pentru rugăciunile care au ajutat-o să facă marele pas…

Drum lin în Lumină, Mama… Oh, Mama… Odihnește-ți sufletul și trupul… Să-ți fie bine, Mama… Doamne, te rog, ai grijă de Mama… Mama, Mama, Mamaaaa….”, a încheiat aceasta.