Ce a pățit o angajată româncă la job, după ce și-a adus mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”

02 mart. 2026, 19:59, Actualitate
O angajată româncă a expus pe o platformă online o situație pe care a întâmpinat-o la locul de muncă. Persoana în cauză a mărturisit că un alt angajat i-a consumat din mâncarea la pachet pe care o lăsase în frigider. Utilizatorii au venit cu idei, impresii și recomandări.

Mulți angajați aleg să își ia mâncare la pachet, la muncă, însă există situații în care alimentele ajung să fie consumate de alte persoane. De data aceasta, o angajată româncă a expus pe platforma Reddit o situație pe care a întâmpinat-o la job, când și-a adus mâncarea gătită de ea.

Persoana în cauză a relevat faptul că o altă persoană i-a mâncat din alimentele din caserolă, la job, apoi recipientul a fost pus înapoi în frigider.

„Bună ziua, dragi oameni. Săptămâna trecută m-am trezit că cineva mi-a mâncat din mâncarea de la muncă. Într-o zi, am avut piept de pui cu legume, cineva a deschis caserola, a luat pieptul și a pus înapoi caserola în frigider (iar pe legume mi-a lăsat niște fire de păr). Mie oricum nu-mi vine să mai mănânc dacă mă gândesc/ sunt sigură că-mi umblă cineva în caserolă.

În bucătărie nu sunt camere și sunt doar 2 frigidere pentru toată compania. Nu numai mie mi se întâmplă asta. Vreau să încep să-mi fac pachete pe care să nu le mai las la frigider, dar efectiv n-am nicio idee ce aș putea să-mi fac. Îmi fac de obicei pui/legume sau omletă/legume. Nu prea aș mânca omleta/puiul după ce le car vreo 2 ore prin mașină, 4-5 ore în birou. Mulțumesc pentru sugestii”, este mesajul publicat de femeie pe Reddit.

Ce i-au recomandat alți utilizatori

Utilizatorii platformei Reddit au venit cu o serie de opțiuni, idei și sugestii.

  • „Fă-ți mâncare, fă-o picantă rău de tot, dar scrie-ți numele pe ea. Fă asta de 3-4 ori și a 5-a oară nu mai mănâncă nimeni. Sau laxative”;
  • „Personal, aș vorbi cu conducerea să pună camere la frigider. Sună stupid, dar cum să furi mâncarea colegilor?”;
  • „Eu am o gentuța termică luată din Jumbo și de multe ori îmi las mâncarea în ea, nu o mai pun în frigider. În plus, în 4 ore (9-13) nu i se întâmplă nimic mâncării nici dacă o lași lângă tine pe birou. Folosesc caserole de sticlă de la IKEA, iar mirosul nu părăsește caserola”.

O altă persoană spune: „Îți spun cum procedez eu, care nu am deloc acces la frigider nici in birou, nici când sunt pe drumuri: am o gentuță termică. Seara, când îmi pregătesc prânzul pentru a două zi, îmi pun și 2 sticle cu apă plata în congelator (vărs puțin din ea, ca să aibă loc să înghețe). Dimineața, pun sticlele congelate la fundul genții, apoi deasupra mâncarea, tacâmurile, șervețele etc. și închid geanta, care apoi stă toată ziua pe birou cu mine. Niciodată nu mi s-a întâmplat să se strice ceva, găsesc totul rece-rece când deschid geanta să mănânc și apa e de obicei încă înghețată bine, abia după-amiază reușesc să o beau. Știu că e mai greu să mai cari și un litru de apă înghețată după tine, dar e o soluție”.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

