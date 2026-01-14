Prima pagină » Actualitate » Bianca Brad trece prin clipe grele cu mama sa. ”Nu mai este cale de întoarcere… inima ei abia mai pâlpâie”

Bianca Brad trece prin clipe grele cu mama sa. ”Nu mai este cale de întoarcere… inima ei abia mai pâlpâie”

14 ian. 2026, 14:31, Actualitate
Bianca Brad trece prin clipe grele cu mama sa. ”Nu mai este cale de întoarcere... inima ei abia mai pâlpâie”
Bianca Brad trece prin clipe grele

Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, trece prin clipe grele cu mama sa, care se află în stare gravă la spital. Artista le-a cerut internauților să se roage pentru ea.

Bianca Brad a transmis un mesaj dureros pe contul său de Facebook. Actrița trece prin momente extrem de dureroase. Mama sa, Georgeta, este în spital, iar artista le-a cerut internauților să se roage pentru aceasta.

”…Pentru că ați fost atât de buni și v-ați rugat pentru mama, când era în stare gravă, azi îndrăznesc să vă rog, să vă rugați pentru ea – Georgeta ❤️ – să aibă o trecere lină în lumea de dincolo… pentru că acum nu mai este cale de întoarcere…inima ei abia mai pâlpâie 💔 Nu aș face asta dacă nu aș ști cât de puternică este rugăciunea comună…

Și cum mama, în vârstă fiind, nu mai are decât o mână de oameni apropiați care se pot ruga pentru ea și pentru că nu știu cum altfel să o mai ajut ca să îi fie bine, m-am gândit să scriu aici… în speranța că mai multe gânduri bune trimise către ea, îi vor ușura plecarea inevitabilă… Vreau să cred că nu greșesc și că nu voi fi judecată pentru asta…”, a scris Bianca Brad în mediul online.


”Iubirea mea și dorința mea pentru ea, de a-și găsi liniștea, după o lungă perioadă chinuitoare, mă împing să fac asta… Este în spital și orice apel telefonic primesc mă face să tresar cu spaimă și durere… Doamne, cât este de dureros să o știu acolo… chiar dacă știu că este îngrijită…

Nu pot decât să țin lumânările aprinse, să mă rog și să sper că, după atâta chin, măcar ultimele clipe… ultima suflare… nu îi vor fi însoțite de spaimă și suferință… Te rog, Doamne…fii blând cu ea…🙏❣️❤️‍🩹 Vă mulțumesc anticipat, și în numele fraților mei, tuturor celor care i-ați fost alături în trecut și îi veți fi alături și acum, cu un gând bun, o rugăciune… poate și cu o lumânare aprinsă, la finalul vieții ei….🙏🕯💕”, a încheiat actrița.

Bianca Brad a avut o fetiță care a murit înainte să se nască

Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. În anul 1990 a fost câștigatoare a unui concurs de Miss – ”Miss Prințesa Frumuseții”, imediat după Revoluția din 1989. A jucat în filme precum „Al patrulea gard lângă debarcader” (1985), „Zâmbet de Soare” (1987), „Duminică în familie” (1987), „Domnișoara Aurica” (1998) și multe altele.

Bianca Brad este mama unui băiat, Luca. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă. În urmă cu zece ani, în anul 2015, actrița Bianca Brad a fost diagonsticată cu o boală cruntă – cancer la sân.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
15:57
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf
CONTROVERSĂ Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
15:47
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”.
UTILE Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
15:32
Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările
METEO Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
15:30
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial
CONTROVERSĂ Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
15:29
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea
MEDIA Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
15:18
Măruță își ia adio de la ProTv. Ce nouă producție va ocupa grila de programe
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul

Cele mai noi

Trimite acest link pe