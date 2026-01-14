Bianca Brad trece prin clipe grele cu mama sa. ”Nu mai este cale de întoarcere... inima ei abia mai pâlpâie”

Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, trece prin clipe grele cu mama sa, care se află în stare gravă la spital. Artista le-a cerut internauților să se roage pentru ea.



Bianca Brad a transmis un mesaj dureros pe contul său de Facebook. Actrița trece prin momente extrem de dureroase. Mama sa, Georgeta, este în spital, iar artista le-a cerut internauților să se roage pentru aceasta.

”…Pentru că ați fost atât de buni și v-ați rugat pentru mama, când era în stare gravă, azi îndrăznesc să vă rog, să vă rugați pentru ea – Georgeta ❤️ – să aibă o trecere lină în lumea de dincolo… pentru că acum nu mai este cale de întoarcere…inima ei abia mai pâlpâie 💔 Nu aș face asta dacă nu aș ști cât de puternică este rugăciunea comună…

Și cum mama, în vârstă fiind, nu mai are decât o mână de oameni apropiați care se pot ruga pentru ea și pentru că nu știu cum altfel să o mai ajut ca să îi fie bine, m-am gândit să scriu aici… în speranța că mai multe gânduri bune trimise către ea, îi vor ușura plecarea inevitabilă… Vreau să cred că nu greșesc și că nu voi fi judecată pentru asta…”, a scris Bianca Brad în mediul online.



”Iubirea mea și dorința mea pentru ea, de a-și găsi liniștea, după o lungă perioadă chinuitoare, mă împing să fac asta… Este în spital și orice apel telefonic primesc mă face să tresar cu spaimă și durere… Doamne, cât este de dureros să o știu acolo… chiar dacă știu că este îngrijită…

Nu pot decât să țin lumânările aprinse, să mă rog și să sper că, după atâta chin, măcar ultimele clipe… ultima suflare… nu îi vor fi însoțite de spaimă și suferință… Te rog, Doamne…fii blând cu ea…🙏❣️❤️‍🩹 Vă mulțumesc anticipat, și în numele fraților mei, tuturor celor care i-ați fost alături în trecut și îi veți fi alături și acum, cu un gând bun, o rugăciune… poate și cu o lumânare aprinsă, la finalul vieții ei….🙏🕯💕”, a încheiat actrița.

Bianca Brad a avut o fetiță care a murit înainte să se nască

Bianca Brad este o cunoscută actriță din România. În anul 1990 a fost câștigatoare a unui concurs de Miss – ”Miss Prințesa Frumuseții”, imediat după Revoluția din 1989. A jucat în filme precum „Al patrulea gard lângă debarcader” (1985), „Zâmbet de Soare” (1987), „Duminică în familie” (1987), „Domnișoara Aurica” (1998) și multe altele.

Bianca Brad este mama unui băiat, Luca. Actrița a mai avut o fetiță, Emma. Cu doar câteva zile înainte să nască, vedeta a aflat că micuța sa i-a murit în pântece, din cauza unei malformații la inimă. În urmă cu zece ani, în anul 2015, actrița Bianca Brad a fost diagonsticată cu o boală cruntă – cancer la sân.