Prima pagină » Actualitate » BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România, începe mâine. Două românce scriu istorie: una e pilot de acrobație, iar cealaltă pilotează un F16

BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România, începe mâine. Două românce scriu istorie: una e pilot de acrobație, iar cealaltă pilotează un F16

28 aug. 2025, 21:02, Actualitate
BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România, începe mâine. Două românce scriu istorie: una e pilot de acrobație, iar cealaltă pilotează un F16

Două femei pilot scriu istorie pe cerul României la ediția din acest an a BIAS. Una este singura femeie pilot de acrobație din țară, iar cealaltă face parte dintr-un grup foarte restrâns: pilotează faimosul avion de luptă F16, în Forțele Aeriene Române. BIAS începe mâine la Romaero și sunt așteptați peste 150.000 de oameni, în trei zile de spectacol aviatic.

La doar 25 de ani, Andreea este deja instructor și membră a lotului național de acrobații. Zboară cu Extra 330, una dintre cele mai performante aeronave de acrobație.

Bianca și-a început drumul în aviație militară în 2018. După ani de pregătire riguroasă, a ajuns să piloteze unul dintre cele mai complexe avioane de luptă din lume: F16. Sunt doar două femei în țară care le pilotează. Drumul până la cabina unui F16 este lung: ani de studiu la Academie și instruire, inclusiv stagii suplimentare în SUA sau România, urmate de pregătire avansată și mii de ore de zbor.

BIAS, cel mai mare spectacol aerian din România, și unul dintre cele mai impresionante din Europa de Est, începe mâine. Ediția din acest an marchează 115 ani de la primul zbor românesc și ajung în premieră, în București, două dintre cele mai faimoase formații de acrobație aviatică din lume: Red Arrows, forțele aeriene Regale ale Marii Britanii și Patrula Franței, Forțele Aeriene din Franța. Peste 200 de aeronave civile și militare și sute de piloți și parașutiști vor brăzda cerul Capitalei, în următoarele trei zile.

Deja se fac ultimele pregătiri pentru cel mai mare show aviatic din România. De mâine și până duminică sunt așteptați la aeroportul Băneasa peste 150.000 de spectatori, ași ai aviației civile și militare din 12 țări, care vor oferi acrobații spectaculoase. Unul dintre cele mai așteptate momente sunt cele ale piloților de la Patruille de France, care au aterizat în urmă cu puțin, potrivit Știrile Pro TV.

Autorul recomandă:

Noi RESTRICȚII privind călătoriile cu avionul, în vigoare începând cu 2025

De ce să NU legi panglici și brelocuri de bagaj, atunci când călătorești cu avionul. Angajatul unui aeroport avertizează asupra acestui gest

Peste 100 de aeronave din 12 țări participă la BIAS 2024, cel mai mare show aviatic. Programul celor 12 ore de spectacol pe cerul României

Citește și

ACTUALITATE Litoralul n-a prea fost pentru toți anul acesta: bilanț amar la final de vară – un sezon estival mai slab ca oricând
21:59
Litoralul n-a prea fost pentru toți anul acesta: bilanț amar la final de vară – un sezon estival mai slab ca oricând
ACTUALITATE Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse
21:38
Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse
ACTUALITATE Petrecerile de MAJORAT, la concurență cu nunțile și botezurile. Au sute de invitați și bani în plic
21:20
Petrecerile de MAJORAT, la concurență cu nunțile și botezurile. Au sute de invitați și bani în plic
ACTUALITATE Număr record de credite noi pentru locuințe, în prima jumătate a anului. Mulți au vrut să prindă cota veche de TVA
20:34
Număr record de credite noi pentru locuințe, în prima jumătate a anului. Mulți au vrut să prindă cota veche de TVA
ACTUALITATE Marcu Rostaș, cetățean român, a fost arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre el
20:08
Marcu Rostaș, cetățean român, a fost arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre el
ACTUALITATE Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte
19:44
Scene de neimaginat, într-un spital de top din Iași. O pacientă a fost JEFUITĂ de bani, bijuterii și acte
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de nuntă
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Singura factură de utilități care nu o să sufere majorări
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
(P) Servicii indispensabile în secolul vitezei, care ne-au revoluționat stilul de viață
VIDEO Merz nu crede că Putin se va întâlni curând cu Zelenski /Macron salută vizita în Republica MOLDOVA și cere acțiuni pentru apărarea Europei
22:09
Merz nu crede că Putin se va întâlni curând cu Zelenski /Macron salută vizita în Republica MOLDOVA și cere acțiuni pentru apărarea Europei
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
POLITICĂ Mihai Tudose spune că trebuie să existe o negociere SECRETĂ pentru desemnarea șefilor SRI și SIE
21:59
Mihai Tudose spune că trebuie să existe o negociere SECRETĂ pentru desemnarea șefilor SRI și SIE
EXTERNE Ucraina a decis să le permită bărbaților între 18 și 22 de ani să călătorească în STRĂINĂTATE. Cum explică Kievul decizia
21:00
Ucraina a decis să le permită bărbaților între 18 și 22 de ani să călătorească în STRĂINĂTATE. Cum explică Kievul decizia
ACTUALITATE Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 august, de la ora 15.00
21:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 august, de la ora 15.00
ACTUALITATE Varianta primarului interimar al Capitalei de a elibera traficul la orele de vârf. Bujduveanu: Nu ne costă nimic să ne facem treaba
20:45
Varianta primarului interimar al Capitalei de a elibera traficul la orele de vârf. Bujduveanu: Nu ne costă nimic să ne facem treaba