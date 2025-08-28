BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România, începe mâine. Două românce scriu istorie: una e pilot de acrobație, iar cealaltă pilotează un F16

Două femei pilot scriu istorie pe cerul României la ediția din acest an a BIAS. Una este singura femeie pilot de acrobație din țară, iar cealaltă face parte dintr-un grup foarte restrâns: pilotează faimosul avion de luptă F16, în Forțele Aeriene Române. BIAS începe mâine la Romaero și sunt așteptați peste 150.000 de oameni, în trei zile de spectacol aviatic.

La doar 25 de ani, Andreea este deja instructor și membră a lotului național de acrobații. Zboară cu Extra 330, una dintre cele mai performante aeronave de acrobație.

Bianca și-a început drumul în aviație militară în 2018. După ani de pregătire riguroasă, a ajuns să piloteze unul dintre cele mai complexe avioane de luptă din lume: F16. Sunt doar două femei în țară care le pilotează. Drumul până la cabina unui F16 este lung: ani de studiu la Academie și instruire, inclusiv stagii suplimentare în SUA sau România, urmate de pregătire avansată și mii de ore de zbor.

BIAS, cel mai mare spectacol aerian din România, și unul dintre cele mai impresionante din Europa de Est, începe mâine. Ediția din acest an marchează 115 ani de la primul zbor românesc și ajung în premieră, în București, două dintre cele mai faimoase formații de acrobație aviatică din lume: Red Arrows, forțele aeriene Regale ale Marii Britanii și Patrula Franței, Forțele Aeriene din Franța. Peste 200 de aeronave civile și militare și sute de piloți și parașutiști vor brăzda cerul Capitalei, în următoarele trei zile.

Deja se fac ultimele pregătiri pentru cel mai mare show aviatic din România. De mâine și până duminică sunt așteptați la aeroportul Băneasa peste 150.000 de spectatori, ași ai aviației civile și militare din 12 țări, care vor oferi acrobații spectaculoase. Unul dintre cele mai așteptate momente sunt cele ale piloților de la Patruille de France, care au aterizat în urmă cu puțin, potrivit Știrile Pro TV.

