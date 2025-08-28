Prima pagină » Actualitate » De ce să NU legi panglici și brelocuri de bagaj, atunci când călătorești cu avionul. Angajatul unui aeroport avertizează asupra acestui gest

28 aug. 2025, 13:53, Actualitate
De ce să NU legi panglici și brelocuri de bagaj, atunci când călătorești cu avionul / foto: Envato

Ți-ai legat vreodată panglici și brelocuri de bagaj, având intenția de a-l identifica rapid, atunci când este transportat pe banda de bagaje din zona de sosiri a aeroportului? Un angajat al unui aeroport din Dublin avertizează asupra acestui gest, explicând de ce nu ar trebui să legi diverse obiecte de valize, în călătoria ta cu avionul.

Angajatul unui aeroport din Dublin a explicat de ce nu ar fi indicat, sub nicio formă, să legi panglici și brelocuri de bagaj, atunci când călătorești cu avionul. Deși mulți călători ar putea considera utilizarea unor obiecte colorate drept semne distinctive pentru bagaje, gestul ar putea să creeze probleme.

John, angajatul unui aeroport irlandez, susține că nu ar trebui folosit cu scopul de „securizare a bunurilor”, deoarece panglicile și brelocurile pot crea situații problematice. Bărbatul a susținut pentru RSVP Live că astfel de accesorii, care sunt legate de valize, pot crea probleme în momentul scanării. De altfel, a mai menționat să nu fie pus marțipan în bagaj, pentru că „are aceeași densitate ca unii explozibili”. Din acest motiv, bagajul va fi scos de pe linie. De altfel, nu sunt recomandate nici etichetele autocolante pe valize.

În alte situații, bagajul poate ajunge cu întârziere la destinație sau poate fi pierdut.

„Dacă bagajul nu poate fi scanat automat, ajunge la procesare manuală, ceea ce poate însemna că nu prinde zborul. Nu puneți niciodată marțipan în bagaj. Are aceeași densitate ca unii explozibili, așa că bagajul va fi scos de pe linie, iar dumneavoastră veți fi chemați de la avion pentru o verificare”, a spus John, potrivit Dailymail.co.uk.

