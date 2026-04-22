Biblioteca din mormânt. O copie a Iliadei lui Homer a fost descoperită în burta unei mumii

O copie pe papirus a Iliadei lui Homer a fost descoperită în burta unei mumii egiptene antice. Este prima dată când un text literar grecesc a fost găsit încorporat în procesul de conservare. Descoperirea are implicații majore pentru cunoștințele noastre despre practicile funerare și viața religioasă din Egiptul antic.

Fragmentul de papirus a fost descoperit în abdomenul unei mumii îngropate într-un mormânt din epoca romană din Oxyrhynchus, acum aproximativ 1.600 de ani, publică Independent.

O operă literară într-o mumie, o premieră

Oxyrhynchus, cunoscut în epoca faraonică sub numele de Per-Medjed, a fost unul dintre cele mai importante orașe ale Egiptului greco-roman. Ruinele sale se află în actualul oraș Al-Bahnasa. Amplasamentul se află la aproximativ 190 de kilometri sud de Cairo, lângă ramura Nilului, cunoscută sub numele de Bahr Yussef.

Cercetătorii de la Institutul pentru Studii ale Orientului Antic de la Universitatea din Barcelona, Spania, au descoperit mumia în timpul unei campanii recente de săpături efectuate între noiembrie și decembrie 2025.

Anterior s-a constatat că mumiile egiptene din această perioadă conțineau papirusuri scrise în limba greacă. Însă toate aveau texte cu conținut magic sau ritualic.

Descoperirea papirusului cu ‘Iliada’ marchează o premieră, fiind pentru prima dată când un text literar grecesc a fost găsit în contextul îmbălsămării, au notat cercetătorii.

Cântului al II-lea din mumie

Poemul epic, împărțit în 24 de cânturi, este atribuit lui Homer și datează din jurul anului 800 î.Hr. Acesta se concentrează în principal pe Războiul Troian și pe faptele eroice și soarta tragică a lui Ahile.

Poemul combină elemente ale culturii și mitologiei Greciei antice, oferind informații valoroase referitoare la valorile grecilor din acea vreme, menținându-se relevant chiar și în vremurile moderne.

Textul din ‘Iliada’ identificat în cadrul recentelor săpături aparține Cântului al II-lea al poemului epic. Acesta conține un pasaj celebru care enumeră forțele grecești adunate înaintea Troiei. Cercetătorii au declarat că nu sunt siguri în ceea ce privește motivul pentru care acest text grecesc anume a fost ales pentru mumificare.

Biblioteca din cimitir

Procesul de mumificare din epoca romană la Oxyrhynchus combina obiceiurile tradiționale egiptene, grecești și romane.
Preoții egipteni din acea perioadă se concentrau pe conservarea cadavrelor timp de peste 40 de zile, folosind natron pentru a le deshidrata și înfășurându-le apoi în pânză de in.

În loc să folosească vasele canopice tradiționale pentru conservarea organelor, ei preferau să umple corpul cu materiale conservate, alături de papirusuri conținând literatură greacă, sigilate cu argilă în interiorul cavității toracice sau pelviene.

‘Nu este prima dată când găsim papirusuri grecești, legate, sigilate și încorporate în procesul de mumificare, însă până acum conținutul lor era în principal magic’, a declarat Ignasi-Xavier Adiego, profesor la Catedra de Limbi Clasice, Romanice și Semitice al universității spaniole.

‘În plus, merită menționat faptul că, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, la Oxyrhynchus a fost descoperit un număr imens de papirusuri, inclusiv texte literare grecești de mare importanță, dar adevărata noutate este găsirea unui papirus literar într-un context funerar’, a adăugat specialistul.

