„Bijuteria” ascunsă a Europei pe care să o vezi măcar o dată în viață. Este ideală pentru turiștii care vor o experiență inedită

Europa are o multitudine de „comori” care așteaptă să fie descoperite de turiștii curioși. De data aceasta, în atenție se află o „bijuterie” urbană care nu ar trebui să lipsească de pe lista destinațiilor pe care să le vizitezi măcar o dată în viață. Capitala europeană ar putea fi ideală pentru turiștii dornici de experiențe culturale, gastronomice și istorice inedite.

Zagreb (Croația) poate fi considerată o adevărată „bijuterie” a Europei, turiștii având ocazia să descopere o cultură aparte, o gastronomie locală inedită, dar și o istorie care dăinuie și în cărțile de referință. Capitala este presărată cu o multitudine de atracții și activități pentru vizitatori, iar o simplă explorare a orașului poate să aducă la suprafață o experiență specială.

O experiență inedită printre străduțele orașului Zagreb

Luat la pas, vizitatorii pot descoperi că orașul este împărțit simbolic în 2 părți: Orașul de Sus (Gornji Grad) și Orașul de Jos (Donji Grad). Pentru ca vizitatorii să se bucure de o panoramă splendidă asupra orașului, pot opta, prima oară, să acceseze zona din Gornji Grad. Mergând printre străduțele colorate ale urbei, vizitatorii pot observa atât clădiri medievale și piețe mici locale, cât și impunătoarea Catedrală din Zagreb, un simbol al orașului, arată Bzi.

Ce să vizitezi în Zagreb

Printre obiectivele turistice pe care vizitatorii nu trebuie să le rateze se numără:

Biserica Sf. Marko – are un acoperiș colorat care este decorat cu stemele regiunilor istorice ale Croației;

Muzeul Relațiilor Rupte – un muzeu modern unde turiștii pot vedea obiecte donate din întreaga lume;

Turnul Lotrscak – zilnic, la ora prânzului, se trage cu tunul, fiind vorba despre o tradiție;

Piața Ban Jelacic – loc popular atât printre localnici, cât și printre turiști. Aici, vizitatorii pot gusta din preparatele locale;

Parcul Maksimir – unul dintre cele mai vechi parcuri europene;

Grădina Zoologică din Zagreb.

Sursă foto: Envato