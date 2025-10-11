Prima pagină » Actualitate » RESTRICȚIILE pe care le-ar putea întâmpina turiștii care aleg să schieze în Munții Dolomiți. Ce măsuri se iau într-o celebră stațiune italiană

11 oct. 2025, 16:39, Actualitate
O celebră stațiune de schi din Italia a decis să reducă numărul schiorilor pe pârtii în sezonul de vârf.

Astfel, Madonna di Campiglio, o renumită destinație de iarnă situată în Munții Dolomiți, va deveni prima stațiune de schi din Italia care impune o limită de vizitatori în această iarnă, scrie Euronews.com.

Autoritățile au anunțat că va limita numărul skipass-urilor zilnice vândute online la 15.000, o scădere semnificativă față de cele 23.000 de permise emise într-o singură zi anul trecut.

Decizia vine după ce lanțul muntos s-a confruntat vara aceasta cu un val de supraaglomerare, turiștii alegând altitudinile răcoroase ale Dolomiților în locul plajelor, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate.

Reprezentanții stațiunii Madonna di Campiglio susțin că restricționarea numărului zilnic de schiori la un „nivel ideal” va contribui la îmbunătățirea experienței de schi și la creșterea siguranței pe pârtii.

Măsura se va aplica în perioada 28 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 și din nou în timpul Carnavalului italian, între 15 și 22 februarie 2026.

În plus, stațiunea dezvoltă un nou sistem de „skipass-uri inteligente” care va permite schiorilor să evite zonele aglomerate în timpul sezonului de vârf, redistribuind dinamic fluxul de vizitatori pe cele 150 de kilometri de pârtii disponibile.

Există și câteva excepții de la această regulă

Restricția se aplică doar skipass-urilor zilnice achiziționate online. Nu vor fi afectați deținătorii de abonamente sezoniere, carduri „pay-per-use”, permise pentru mai multe zile sau pentru zonele Pinzolo și Folgarida Marilleva..

De asemenea, persoanele care nu schiază vor avea acces liber la instalațiile de transport pe cablu destinate pietonilor.

Cu o scădere de până la 25% a turiștilor în unele zone de coastă, regiunile montane deja aglomerate ale Italiei s-au trezit invadate de vizitatori, o dovadă că problema supraaglomerării turistice amenință comunitățile locale pe tot parcursul anului.

În ultimii ani, zona a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, mai ales în regiunea Tirolul de Sud. Anul trecut, provincia a consemnat un record de 37,1 milioane de înnoptări, cu 2,6% mai multe decât în 2023.

FOTO – Profimedia

