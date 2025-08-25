Prima pagină » Actualitate » Top 10 obiective turistice pe care să le vizitezi în județul Vâlcea. Ce „comori” ascund stațiunile românești

25 aug. 2025, 12:40, Actualitate
Top 10 obiective turistice pe care să le vizitezi în județul Vâlcea. Iată o parte din locurile pe care turiștii le pot vizita în acest județ și ce „comori” mai ascund stațiunile românești din zonă.

Te gândești la o vacanță în județul Vâlcea? Astăzi, vă prezentăm un top cu 10 obiective turistice pe care să le vizitezi în acest județ și ce alte „comori” se ascund în stațiunile românești din zonă. Turiștii se pot bucura de un spațiu cu o încărcătură istorică, de peisaje care taie răsuflarea și de momente de relaxare. În zonă se găsesc, de exemplu, spații cu bazine termale unde turiștii pot solicita pachete balneare.

  1. Stațiunea Băile Olănești – Stațiunea Băile Olănești este poziționată la circa 20 de kilometri de Râmnicu Vâlcea și este una dintre cele mai populare stațiuni balneoclimaterice. Aici, vizitatorii pot beneficia de efectele benefice ale izvoarelor, de relaxare și liniște. Satele din împrejurimi (Tisa, Cheia, Pietriș, Comanca) păstrează sălbăticia naturii și autenticitate satului românesc.
  2. Salina Ocnele Mari – Salina se desfășoară pe o suprafață de circa 10.000 de metri pătrați și se află la 226 de metri față de nivelul mării. În interior, vizitatorii pot simți o temperatură constantă de 13 – 15 grade Celsius. Nivelul de umiditate se menține la circa 50%.
  3. Băile Govora – Se spune că în această stațiune se găsește cel mai curat aer din Europa. Precum Băile Olănești, se află la circa 20 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Turiștii au parte, aici, de liniște, căci zona este înconjurată cu păduri de fagi, stejari și pini.
  4. Lacul Vidra – În județul Vâlcea se găsește și Lacul Vidra, la 30 kilometri amonte de stațiunea Voineasa. La vreo 34 de kilometri de Voineasa se află și domeniul schiabil Transalpina. Drumul șerpuit printre stânci, vegetație și apă este spectaculos.
  5. Stațiunea Călimănești – Căciulata – Este locul în care turiștii găsesc clipe de relaxare, un peisaj de basm și tratamente balneare. Verile pot fi răcoroase la Călimănești – Căciulata, temperaturile fiind influențate și de poziția geografică. Stațiunea se găsește la poalele Carpaților Merdionali pe malul râului Olt.
  6. Horezu – sau așa-numitul „Rai” al ceramicii populare.
  7. Mănăstirea Bistrița – se află în comuna Costești și a fost ctitorită în 1490.
  8. Lacul Gâlcescu (lac glaciar) – se află la o altitudine de 1925 de metri, în Masivul Parâng.
  9. Parcul Național Buila – Vânturarița – arie protejată de interes național. Acest parc este situat în Subcarpații Getici și are o suprafață de 4.186 de hectare. Parcul oferă o perspectivă spectaculoasă, iar în împrejurimi se află obiective cu o deosebită importanță cultural-istorică.
  10. Muzeul Trovanților – zonă spectaculoasă naturală în comuna Costești. Este o arie protejată de interes național și se întinde pe 1,10 hectare.

