Târgurile de Crăciun din România, tot mai căutate de străini. Ce orașe se află pe lista turiștilor care-și petrec vacanța de iarnă la noi

Târgurile de Crăciun din România devin tot mai populare în rândul turiștilor străini. Agenții de turism din alte țări oferă city-break-uri și circuite speciale care includ vizite la târgurile din București, Sibiu și Craiova, unde decorațiile și atmosfera de sărbătoare atrag mii de vizitatori.

Unele hoteluri și-au deschis rezervările încă de la începutul anului. Străinii aleg România pentru prețurile mai accesibile și pentru faptul că este percepută ca o țară sigură și primitoare.

Târgul din Craiova s-a clasat anul acesta pe locul al doilea în topul „European Best Destinations”, depășind capitale europene cu tradiție în evenimentele de Crăciun.

Tot mai mulți turiști din străinătate

Anul trecut, aproape 40% dintre vizitatorii târgurilor de Crăciun au fost turiști străini, iar organizatorii se așteaptă ca procentul să crească semnificativ în acest an. La Craiova, hotelurile au primit rezervări încă din luna ianuarie.

Ofertele din România sunt, în general, mai avantajoase decât cele pentru târgurile din Austria, Germania sau Franța, iar experiența este considerată una autentică.

În timp ce alte țări se confruntă cu prețuri ridicate și controale stricte, România devine o alternativă atractivă pentru turiștii care caută tradiție, siguranță și atmosferă.

Surse foto: Mediafax foto

