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Electricienii știu, dar puțini o spun: ce anume cauzează supraîncălzirea unui prelungitor, de fapt. Nu este numărul de dispozitive conectate

Electricienii știu, dar puțini o spun: ce anume cauzează supraîncălzirea unui prelungitor, de fapt. Nu este numărul de dispozitive conectate
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În fiecare zi, tot mai multe dispozitive electronice sunt conectate în locuințele noastre: televizoare, cuptoare cu microunde, frigidere, uscătoare de păr, boxe și lista poate continua. Însă numărul prizelor de perete nu a crescut în același ritm, transformând prelungitoarele în soluția pentru această lipsă de puncte de conectare, scrie El Economista.

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Se știe că prelungitoarele pot provoca chiar și incendii dacă sunt utilizate incorect sau dacă se supraîncălzesc. Doar că, există o concepție greșită, larg răspândită, conform căreia prelungitoarele se supraîncălzesc pur și simplu pentru că sunt conectate prea multe dispozitive simultan. Totuși, experții din domeniu sunt de acord că adevărata cauză este adesea o conexiune slăbită în interiorul carcasei.

De exemplu, un fir ușor slăbit creează o rezistență localizată, iar această rezistență, și nu sarcina totală conectată, este cea care generează căldură. Cu cât rezistența într-un anumit punct al circuitului este mai mare, cu atât se generează mai multă căldură în acel loc, indiferent de câte dispozitive sunt pornite.

Orice rezistență de contact anormală, fie că este cauzată de o conexiune slăbită, de o bornă oxidată sau de un bloc de borne strâns necorespunzător, generează căldură. Această încălzire accelerează oxidarea cuprului sau a aluminiului, crescând și mai mult rezistența și creând astfel un cerc vicios.

Prin urmare, un ștecher care se încălzește ușor astăzi s-ar putea transforma într-un „punct fierbinte” în decurs de câteva săptămâni. Există câteva semne de avertizare care indică o problemă, cel mai evident fiind faptul căldura excesivă face ca prelungitorul să devină prea fierbinte pentru a fi ținut în mână.

De menționat este faptul că încălzirea poate fi cauzată și de conectarea unui număr prea mare de dispositive. Un pas simplu de diagnosticare constă în conectarea, în schimb, a unui dispozitiv cu un consum mai mic de energie. Acest lucru vă permite să determinați dacă sursa căldurii este, de fapt, dispozitivul conectat sau priza însăși.

De asemenea, dacă începe să miroasă a plastic sau apar urme de înnegrire în jurul ștecherului, el trbuie scos imediat din priză și înlocuit cu unul nou.

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