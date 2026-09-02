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Toni Neacșu susține că boicotul anunțat de parlamentarii PNL și USR este doar o formă de chiul în masă

Toni Neacșu susține că boicotul anunțat de parlamentarii PNL și USR este doar o formă de chiul în masă
Avocatul Toni Neacșu
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Începutul de sesiune ordinară în Camera Deputaților s-a lăsat cu un scandal de zile mari și acuzații generalizate. În final, parlamentarii PNL și USR au părăsit sala, acuzând o majoritate formată pe sub masă în Parlament și îndemnând la boicot. Avocatul Toni Neacșu atrage atenția că acest boicot este doar aparent.
Într-un comentariu pe contul său de socializare, cunoscutul jurist denunță ceea ce consideră a fi o formă de marketing politic din partea celor două partide.

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Ce înseamnă o grevă parlamentară

Astfel, Toni Neacșu apreciază că reacția PNL și USR, prezentată ca boicot, nu are nicio legătură de fond cu o adevărată grevă parlamentară. În context, acesta amintește de această acțiune din timpul mandatelor Băsescu- Boc.
Boicotul parlamentar al PNL-USR e doar o formă de marketing politic, cum ar spune un coleg de-al lor de parlament.
Are loc doar la Camera Deputaților, nu și la Senat, și e valabilă doar astăzi. Dacă se limitează la atât e doar o formă organizată de chiul în masă de la ședințele Camerei Deputaților și cam atât.
Greva parlamentară, în măsura în care e serioasă, este un indicator al deficitului democratic și de obicei anunță radicalizarea minorității, ca ultimă soluție, în fața dictaturii unei majorități parlamentare.
În România cea mai lungă și serioasă grevă parlamentară a avut loc în 2012, pe fondul unor mișcări sociale și sindicale ample împotriva lui Traian Băsescu și a Guvernului Boc. A fost totală și a fost declanșată de USL (PSD-PNL-PC), care timp de mai bine de 3 luni a boicotat complet activitatea din Parlament.

PNL și USR au ales

În continuare, mai observă avocatul, ultimul boicot acevărat a fost anul trecut, inițiat de AUR și POT, care au protestat pentru interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu. Toni Neacșu conchide că PNL și USR confirmă oficial ruptura coaliției de guvernare. 
Nici una din celelalte multe acțiuni de boicot, cu excepția celor de până prin 2000, nu prea pot fi numite greve parlamentare cu adevărat și au durat maximum câteva săptămâni, deși de regulă numai câteva zile.
Ultimul boicot total și organizat a ținut 14 zile și a avut loc în 2025, când AUR și POT au protestat pentru interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu.
Începând cu noua sesiune ( de la 1 septembrie) s-a concretizat și în Parlament ruperea înțelegerii politice încheiate de PSD-PNL-USR -UDMR în iunie 2025. Guvernul căzuse, acordurile nu mai existau, dar în Parlament noi alegeri nu pot avea loc decât la începutul fiecărei sesiuni ordinare, așa încât funcționau vechime înțelegeri.
Această alianță își impusese prin vot politic dominația în Parlament și în ce privește sinecurile numite de Parlament, izolând și dezavantajând celelalte partide, AUR, SOS și POT.
Acum pur și simplu PNL și USR, cu pondere mică în Parlament, își pierd avantajele în funcțiile din Parlament pe care i le garantase doar alianța cu PSD.
Poate nu e frumos, dar așa e politica, cinică și pe voturi.
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