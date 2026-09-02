Această alianță își impusese prin vot politic dominația în Parlament și în ce privește sinecurile numite de Parlament, izolând și dezavantajând celelalte partide, AUR, SOS și POT.

Acum pur și simplu PNL și USR, cu pondere mică în Parlament, își pierd avantajele în funcțiile din Parlament pe care i le garantase doar alianța cu PSD.

Poate nu e frumos, dar așa e politica, cinică și pe voturi.