Blackout în MEXIC. Uriașa pană de curent a afectat 2,3 milioane de persoane/Una dintre cele mai populare stațiuni, lăsate în întuneric

Mai bine de 2,3 milioane de persoane au rămas fără electricitate vineri, 26 septembrie, în sud-estul Mexicului din cauza unei pene de curent care a provocat haos.

Principalul oraș lovit a fost Cancun, cea mai importantă și căutată stațiune turistică a Mexicului, scrie Reuters.

Aunque paulatinamente va regresando el suministro de energía eléctrica a varias zonas en Cancún, gran parte de la ciudad aún se mantiene a oscuras. Al no funcionar los semáforos por la falta de energía eléctrica, se recomienda a la población conducir con precaución. pic.twitter.com/yGmWdYRHX0 — SQCS Radio y Televisión (@sqcsradioytv) September 27, 2025

Haos pe drumuri

La patru ore după incident, care a avut loc pe o linie de interconectare între mai multe rețele, serviciul fusese restabilit la un nivel de aproape 50% în vastele zone afectate din statele Yucatán, Campeche și Quintana Roo.

„Au fost afectate 2,3 milioane de utilizatori”, a explicat presei Hector Lopez, directorul de operațiuni la Comisia federale de electricitate (CFE), compania națională de electricitate a Mexicului.

Semafoarele au încetat să funcționeze, provocând haos pe drumuri, în timp ce doar magazinele cu generatoare au rămas deschise, potrivit unui corespondent AFP la Cancun.

Serviciul telefonic a fost întrerupt timp de mai mult de două ore în unele cartiere ale acestui oraș vizitat de milioane de turiști în fiecare an.

Conform informațiilor disponibile, rețeaua de distribuție a apei și spitalele nu au fost afectate, a precizat Lopez.

