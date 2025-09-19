Canada și Mexic își consolidează relațiile DIPLOMATICE înaintea revizuirii pactului de liber schimb cu Statele Unite

Canada și Mexic s-au angajat să-și consolideze relațiile diplomatice, precum și să aprofundeze pactul de liber schimb pe care îl au cu Statele Unite.

Mark, Carney, premierul Canadei, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, au declarat, cu ocazia unei conferințe comune de presă, că au convenit asupra extinderii legăturilor economice și de securitate și că sunt dedicați parteneriatului lor cu Statele Unite.

Vizita lui Carney are loc în contextul în care Mexicul, Canada și SUA au lansat noi negocieri înaintea revizuirii acordului de liber schimb.

„Am încredere deplină, asemenea președintei Sheinbaum, că putem găsi ajustările necesare pentru a consolida concurența și competitivitatea în regiunea noastră”; a declarat Carney.

Mexicul și Canada sunt printre cei mai importanți parteneri comerciali ai Statelor Unite, potrivit agenției de presă Reuters.

Canada și Mexic aprofundează cooperarea pentru garantarea securității la frontieră

Carney și-a propus să îmbunătățească relațiile dintre state, căutând un front comun în discuțiile comerciale cu Statele Unite. Călătoria lui Carney este prima vizită a unui premier canadian în Mexic, în ultimii opt ani. Oficialii canadieni au descris relațiile ca fiind excelente, dar au recunoscut că ar putea fi mai strânse.

„Angajamentele la cel mai înalt nivel au fost puține și rare, așa că aceasta este o oportunitate pentru noi de a reafirma această implicare”, a declarat un oficial.

Cei doi lideri s-au arătat favorabili unei cooperări privind combaterea organizațiilor criminale transnaționale și îmbunătățirea securității la frontieră, susținând că este posibil să-și extindă acordul pentru a cuprinde problemele legate de securitate și apărare.

