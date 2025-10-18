Haosul continuă în cazul “Blocului Groazei”. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Stat în Construcții se contrazic. Unii vor demolare, alții susțin că se alterează probe și nu pot recomanda “niciun tip de intervenție până la finalizarea anchetei”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), prin Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, spune că „Blocul Groazei”, unde a avut loc explozia de vineri dimineață, trebuie „dezafectat”, întrucât se poate prăbuși. În aceeași vreme, la câteva ore distanță, raportul publicat de Inspectoratul de Stat în Construcții spune că blocul va trebui dărâmat, însă nu până la finalizarea anchetei.

ISU spune: Demolați blocul!

Comitetul pentru Situații de Urgență condus de prefectul de București, Andrei Nistor, a hotărât că blocul care a explodat în Rahova trebuie demolat în integralitate pentru că nu mai poate fi locuit. Demolarea va fi etapizată după ce balcoanele, pereții și planșeele șubrede vor fi dezafectate.

Blocul din strada Vicina, nr. 1, bl. 32, scara 2, sector 5, București are avarii grave la componentele structurale și

nestructurale, iar starea actuală face imposibilă folosirea blocului pentru că acesta prezintă risc ridicat pentru locuitorii săi și imediata vecinătate

Mai întâi se vor demonta elementele structurale instabile (balcoane, pereți, planșee), se va pune în siguranță zona (împrejmuire, susținere provizorie) precum și pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare.

Primăria Sectorului 5 se va ocupa de siguranța imobilului Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu situat în Calea Rahovei nr. 311,

respectiv refacerea infrastructurii educaționale și a utilităților necesare reluării în condiții de siguranță a activității didactice.

Modul cum se va intra în imobil se va stabili de ISU București Ilfov.

Administrația Străzilor București va ridica și transporta mașinile avariate din zonă, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București, sub coordonarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Mașinile afectate vor fi depozitate temporar în spațiile Societății de Transport București S.A., până la finalizarea procedurilor legale.

ISC spune: Nu se demolează până la finalizarea anchetei!

Inspectoratul de Stat în Constucții a finalizat expertiza tehnică la blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova, în prezența prefectului Andrei Nistor și a primarului general, Sebastian Bujduveanu. Inspectorii recomandă demolarea „controlată” a clădirii, însă numai după finalizarea anchetei penale, pentru a nu fi distruse probele. Până atunci, ISC spune că ar trebui asigurată clădirea, astfel încât riscul de prăbușire să fie cât mai mic.

„Toate măsurile propuse prin rapoartele tehnice se pot realiza numai cu avizul expres al organelor de urmărire penală competente, astfel încât să fie respectate atât exigenţele de securitate structurală, cât și necesitatea conservării probelor”, se mai arată în raportul de expertiză tehnică al ISC.

Astfel, două instituții recomandă demolarea, însă prima (ISU) spune că blocul trebuie dezafectat și prezintă risc de prăbușire, iar a doua (ISC) spune că demolarea sau orice altă intervenție care alterează probe în ancheta penală nu se pot realiza până la finalizarea investigațiilor.

