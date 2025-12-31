Prima pagină » Actualitate » Bloomberg: Liderii UE au avut o convorbire telefonică după decizia Rusiei de a-și schimba poziția de negociere

31 dec. 2025, 10:05, Actualitate
Liderii UE au avut o conversație telefonică în urma deciziei Rusiei de a-și înăspri poziția de negociere cu privire la Ucraina, relatează Bloomberg . Potrivit sursei, la discuții au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul polonez Donald Tusk. Noile discuții între liderii UE pe tema Ucrainei vor fi reluate la începutul lunii ianuarie 2026.

Postare X/ Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen a scris pe rețeaua de socializare X că părțile au discutat despre securitatea și reconstrucția Ucrainei, precum și despre posibila aderare a acesteia la Uniunea Europeană.

Autoritățile ruse au decis să își înăsprească poziția de negociere ca răspuns la atacul Ucrainei asupra reședinței președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, pe 29 decembrie.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, Forțele Armate Ucrainene ar fi folosit 91 de drone, care au fost doborâte de forțele de apărare aeriană.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Rusia își va „înăspri” poziția de negociere în urma presupusului atac, potrivit agenției de știri Interfax.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia încă nu a furnizat dovezi plauzibile pentru acuzațiile sale și a negat că a avut loc un atac.

