Boala asimptomatică cauzată de fumat. Verdictul medicului: „Sângerează mai puțin și crezi că ești bine”

Fumatul poate masca unul dintre cele mai frecvente semne ale bolii parodontale. Din acest motiv, mulți pacienți ajung la medic abia atunci când distrugerile sunt deja avansate.

Fumatul nu afectează doar plămânii sau sistemul cardiovascular. Medicii stomatologi avertizează că țigările pot ascunde semnele unei afecțiuni serioase ale gingiilor, ceea ce face ca boala să evolueze mult timp fără simptome evidente.

La fumători, primele semne ale bolii parodontale pot să nu apară

În mod normal, unul dintre primele semne ale bolii parodontale este sângerarea gingiilor în timpul periajului dentar. Însă la fumătorii acest semnal de alarmă poate lipsi, deoarece fumul de țigară afectează circulația sângelui la nivelul cavității orale.

Dr. Magda David, medic stomatolog parodontolog, explică mecanismul prin care poate fi depistată problema atunci când pacientul nu fumează.

„Când te speli pe dinți, dacă nu ai fumat și ai o problemă parodontală, îți curge sânge din gingii, știi că ai probleme”, conform ProTV.

În cazul fumătorilor, lucrurile se schimbă. Fumul de țigară reduce oxigenarea organismului și determină construcția vaselor de sânge, inclusiv a celor foarte mici de cavitate orală. Din această cauză, gingiile sângerează mai rar, chiar dacă boala există și continuă să evolueze.

Specialiștii spun că fiecare țigară crește nivelul de dioxid de carbon din cavitatea bucală. Mediul astfel creat favorizează dezvoltarea unor bacterii agresive care pot pătrunde în straturile profunde ale parodonțiului, țesuturile care susțin dinții.

Dr. Magda David atrage atenția asupra efectului înșelător pe care îl poate avea fumatul asupra simptomelor:

„Când fumezi și ai o problemă parodontală, paradoxal, gingiile sângerează mai puțin și crezi că ești bine. Persoanele care s-au lăsat de fumat au început să le sângereze gingiile pentru că, fiind oxigenate din nou vasele de sânge, vor permite sângerarea. Și zic medicului ‘nu îmi face bine că m-am oprit din fumat, uite, îmi sângerează gingiile că m-am oprit din fumat’”.

Renunțarea la fumat poate îmbunătăți semnificativ procesul de vindecare

Din cauza acestui fenomen, fumătorii ajung frecvent la stomatolog în stadii avansate ale bolii parodontale, când distrugerile țesuturilor de susținere ale dinților sunt deja importante.

Situația poate complica și tratamentele chirurgicale din stomatologie. Medicii spun că succesul intervențiilor depinde de mai mulți factori, inclusiv de obiceiurile pacientului și de eventualele boli asociate.

Dr. Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală, explică:

„Avem țesuturi bune, avem țesut keratinizat? Pacientul fumează, are diabet? Ce trebuie făcut? Scade numărul de țigări, reglăm glicemia, astfel încât să avem o rată de succes cât mai bună”.

Specialiștii subliniază că renunțarea la fumat poate îmbunătăți semnificativ procesul de vindecare și sănătatea gingiilor, iar controalele stomatologice regulate rămân esențiale pentru depistarea timpurie a bolilor parodontale.

