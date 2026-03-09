Un incendiu de proporții izbucnit într-un magazin de vape-uri a dus la închiderea celei mai aglomerate gări din Scoția. Autoritățile au decis suspendarea tuturor serviciilor feroviare din Glasgow Central Station, după ce flăcările au cuprins o clădire de pe Union Street, aflată în apropierea stației.

Incendiu într-o clădire de lângă gară

Potrivit operatorului feroviar Network Rail, gara a fost închisă „până la noi ordine”, iar traficul feroviar a fost oprit complet din motive de siguranță. Decizia a fost luată după ce un imobil cu patru etaje a luat foc, iar incendiul a provocat pagube semnificative structurii clădirii, a anunțat Sky News.

Flăcările au izbucnit duminică după-amiază și au dus la anularea a zeci de trenuri. Intervenția pompierilor a continuat ore întregi, autoritățile încercând să controleze incendiul și să prevină extinderea acestuia către clădirile din apropiere.

Clădire istorică prăbușită parțial

În urma incendiului, o parte a clădirii afectate s-a prăbușit, iar zona a fost izolată de autorități. Imobilul este unul vechi, construit în secolul al XIX-lea, iar starea sa a fost grav afectată de foc.

Paul Sweeney, parlamentar laburist pentru Glasgow, a confirmat că structura a suferit distrugeri importante și a subliniat că speră ca incendiul să fie ținut sub control cât mai rapid, pentru a limita pagubele în zonă.

„Din păcate, clădirea s-a prăbușit parțial. Sper că incendiul va putea fi ținut sub control. Colțul clădirii Forsyth, precum și camerele Caledonian și Hotelul Central par să nu fie afectate. Este o lovitură uriașă pentru Union Street, având în vedere perspectiva restaurării clădirilor Egyptian Halls”, a spus politicianul.

Peste 60 de pompieri au intervenit

Potrivit Serviciului Scoțian de Pompieri și Salvare, incendiul a fost semnalat în jurul orei 15:46, ora (13:46 ora României). La fața locului au fost trimise inițial mai multe echipaje, iar la apogeul intervenției nouă autospeciale și resurse specializate au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor.

Peste 60 de pompieri au lucrat pentru a limita incendiul care afecta parterul unei clădiri cu patru etaje. În ciuda intensității focului, autoritățile au anunțat că nu au fost raportate victime. Zona din jurul gării a fost securizată, iar poliția le-a cerut locuitorilor și turiștilor să evite perimetrul.

Închiderea gării Glasgow Central a dus la perturbări majore ale traficului feroviar din regiune. Mai multe companii de transport au anulat sau modificat cursele.

Operatorul TransPennine Express a anunțat că trenurile dintre Glasgow Central, Liverpool Lime Street și Manchester Airport nu vor circula. Pasagerii au fost sfătuiți să nu călătorească deoarece nu vor fi puse la dispoziție autobuze de înlocuire.

De asemenea, compania Avanti West Coast a precizat că pasagerii pot folosi biletele pe rutele operate de LNER între Edinburgh și London King’s Cross.

Autoritățile feroviare au transmis că gara va rămâne închisă până când zona va fi complet securizată și pompierii vor finaliza operațiunile de intervenție. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate înainte de a pleca la drum.

