Celebra femeie de afaceri Monica Tatoiu (69 de ani) a dezvăluit, în cadrul unui podcast, că suferă de o boală autoimună, precizând că s-a obișnuit cu gândul că într-o zi va ajunge într-un scaun cu rotile.

Afecțiunea, pe care a moștenit-o de la tatăl său și i-a transmis-o și fiului ei, nu are vindecare și, în timp, îi „mănâncă” din articulații.

Așsadar, Monica Tatoiu suferă de o boală numită artrită psoriazică, similară psoriazisului, o afecțiune inflamatorie care afectează și articulațiile, tendoanele și ligamentele.

„Merg mai bine, dar nu pot să car sacoșe, să urc și să cobor scările. Singurul sport pe care îl pot face sunt scufundările. Am psoriazis artritic, care îmi mănâncă încheieturile. Sunt zile în care nu pot purta nici verighetă, că mi se umflă degetele.Într-o zi voi ajunge în scaunul cu rotile”, a spus Monica Tatoiu, în podcastul lui Teo Trandafir.

Când și cum i s-a declanșat boala

Boala i s-a declanșat pe când avea 24 de ani și nu există tratament medicamentos, doar niște injecții, care au efective adverse destul de periculoase.