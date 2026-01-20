Prima pagină » Actualitate » Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar

Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar

20 ian. 2026, 20:49
Bogații încep să caute camere de hotel pe Lună. Cât costă o rezervare în primul hotel selenar

Investitorii aventurieri cu dare de mână pot depune deja un avans de 1.000.000 de dolari pentru a-și asigura un loc în primul hotel lunar, anunță un promotor vizionar american. Rezervările pot fi făcute chiar de acum, deși o bază permanentă pe Lună, care face parte din viziunea expansiunii SUA și în spațiu, este încă în fază de proiect. Dacă afacerea va avea succes, se va extinde și pe Marte, urmând același far călăuzitor imobiliar. Construcția este așteptată să înceapă în 2029, a adăugat compania, în așteptarea aprobării de reglementare federale.

Căutătorii de aventură bogați pot rezerva acum o vacanță pe Lună prin intermediul unui start-up din California, care intenționează să deschidă un hotel pe satelitul Pământului până în 2032. Aspiranții turiști spațiali trebuie să plătească un avans consistent de 1.000.000 de dolari pentru a fi printre primii care vizitează ceea ce compania susține că va fi „prima structură permanentă în afara Pământului”, preia Space.com.

Cum arată camerele. Utilități, confort și îmbunătățiri

Galactic Resource Utilization Space (GRU), fondată de absolventul de la Berkeley, Skyler Chan, de origine chineză, și-a lansat site-ul web de rezervări luni (12 ianuarie), dezvăluind detalii despre arhitectura hotelului. Compania a declarat într-un comunicat că va folosi „un sistem de module de locuit proprietar și un proces automatizat pentru transformarea solului lunar în structuri durabile” pentru a respecta termenul ambițios. Construcția este așteptată să înceapă în 2029, a adăugat compania, în așteptarea aprobării de reglementare.

O lună de miere

Se așteaptă ca primii clienți ai hotelului să fie participanți la zboruri spațiale comerciale anterioare și tineri căsătoriți bogați și aventuroși care caută o experiență de lună de miere de neuitat. Compania consideră că turismul este esențial pentru a permite economiei lunare să decoleze pe deplin, oferind „cea mai rapidă cale pentru ca omenirea să devină interplanetară”.

„Trăim într-un punct de inflexiune în care putem deveni interplanetari înainte de a muri”, a spus Chan în declarație. „Dacă vom reuși, miliarde de vieți omenești se vor naște pe Lună și pe Marte și vor putea experimenta frumusețea vieții lunare și marțiene.”

Visul imobiliar inspirat de  Trump

Chan este un absolvent în vârstă de 21 de ani, specializat în inginerie electrică și informatică la Universitatea din California, Berkeley, și a dezvoltat ideea hotelului lunar ca parte a acceleratorului de startup-uri Y-Combinator. Chan a declarat că a strâns fonduri pentru proiect de la investitorii din spatele SpaceX și Anduril, o companie care dezvoltă sisteme autonome de apărare.

O bază permanentă pe Lună face parte din viziunea expansiunii SUA în spațiu, condusă de noul administrator NASA, Jared Isaacman, cu sprijinul președintelui Donald Trump. Chan speră că GRU poate juca un rol în transformarea acestor planuri în realitate.

Compania a publicat, de asemenea, o carte albă care prezintă o strategie pentru extinderea prezenței omenirii pe Lună, începând cu hotelul de lux și extinzându-se într-o așezare mai largă.

