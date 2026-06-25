Bogdan Ivan a fost implicat într-un accident de circulație. Fostul ministru al Energiei nu ar fi acordat prioritate

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a fost implicat joi, 25 iunie, într-un accident rutier produs în centrul municipiului Bistrița. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, politicianul s-ar fi aflat la volanul autoturismului său în momentul în care a intrat în coliziune cu un autobuz. Acesta era însoțit de soția sa în momentul impactului.
Ciocnirea a avut loc în zona sediului Primăriei Bistrița, iar în urma impactului mașina a fost avariată serios. În imagini este surprins autoturismul cu partea frontală distrusă, semn că izbirea a fost puternică.
Din informațiile obținute de Gândul, Bogdan Ivan ar fi plecat de la o terasă înainte de producerea accidentului, s-ar fi urcat la volan și ar fi pătruns pe o stradă cu sens interzis, unde s-ar fi ciocnit frontal cu un autobuz.
Totodată, primele informații apărute după accident indică faptul că autoturismul condus de fostul ministru nu ar fi acordat prioritate autobuzului implicat în coliziune.
Deși mașina a suferit avarii importante, accidentul nu s-a soldat cu victime. Atât Bogdan Ivan și soția sa, cât și celelalte persoane implicate au scăpat nevătămate. După imapct, fostul ministru a fost surprins pe trotuar, vizibil îngândurat și vorbind la telefon, lângă soția sa.
Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul și dacă au existat încălcări ale regulilor de circulație.