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Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan, după ce premierul demis l-a acuzat de alarmism

Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan, după ce premierul demis l-a acuzat de alarmism
Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan
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Fost ministru al Energiei, Bogdan Ivan revine cu noi acuzații privind situația marilor consumatori industriali. El a ținut să îi dea o replică premierului demis Ilie Bolojan, care l-a acuzat că provoacă panică prin mesajele despre o posibilă criză energetică.

Într-o postare publicată pe Facebook, Bogdan Ivan susține că mai mulți mari consumatori industriali au primit inclusiv vineri, 21 august, notificări prin care sunt avertizați că ar putea ajunge în situația de a-și limita consumul de energie.

„Oamenii au nevoie de răspunsuri clare”

„Așa cum am arătat încă de ieri, mai mulți mari consumatori industriali au primit și astăzi notificări prin care sunt avertizați că ar putea ajunge în situația de a-și limita consumul de energie”, a transmis Bogdan Ivan. Potrivit fostului ministru, notificările ar fi generat îngrijorare în rândul angajaților și conducerilor unor fabrici, deoarece ar fi fost transmise fără o explicație publică prealabilă.

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Ivan afirmă că a fost contactat de reprezentanți ai mai multor companii care au vrut să afle ce urmează și dacă există riscul ca activitatea lor să fie afectată. „Oamenii au nevoie de răspunsuri clare, nu de hârtii seci care ridică mai multe întrebări decât lămuresc”, a scris Ivan.

Fostul ministru îl critică din nou pe premierul demis Ilie Bolojan și susține că lipsa comunicării publice alimentează temerile din industrie – „Vedeți, domnule Bolojan, așa se întâmplă când lucrurile sunt ținute departe de ochii publicului și comunicate abia în ultimul moment”.

Schimb de replici între cei doi

Mesajul vine după un schimb dur de replici între Bogdan Ivan și Ilie Bolojan pe tema situației energetice. În urmă cu două zile, Bolojan l-a criticat pe fostul ministru după ce acesta a avertizat public asupra unei posibile crize energetice și a situației marilor consumatori. Premierul demis a susținut că o eventuală limitare a consumului nu înseamnă că România se îndreaptă spre un blackout și a calificat mesajul lui Ivan drept „iresponsabil”.

Potrivit explicațiilor oferite de autorități, notificările adresate marilor consumatori țin de procedurile existente pentru situațiile în care sistemul energetic ar ajunge într-un punct critic. O eventuală reducere a consumului nu reprezintă automat o deconectare a companiilor.

Deocamdată, Bogdan Ivan susține, însă ,că notificările continuă să fie transmise și că reprezentanții companiilor sunt îngrijorați de posibilitatea ca activitatea industrială să fie afectată.

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