Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Am obținut acordul de mediu pentru remodernizarea reactorului unu de la Cernavodă”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat la Antena 3, că a obținut acordul de mediu pentru remodernizarea reactorului unu de la Cernavodă. Totodată, acesta a precizat că nu dorește deteriorarea mediului și va continua proiectele în zonele unde „impactul de mediu nu este major”.

Fostul meu coleg, Sebastian Burduja, a început o luptă foarte fățișă și directă cu ONG-urile care au contestat aceste proiecte.

Sunt două aspecte: odată, cât sunt aici, nu vreau să deteriorez mediul cu proiectele, dar în același timp sunt foarte interesat ca acolo unde sunt proiecte foarte avansate, în care se face o analiză de către specialiști asupra impactului de mediu și se constată că nu este un impact major, să facem aceste investiții, pentru că România are nevoie de energie ieftină și de energie într-un mod foarte rapid.”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3.

Ministrul Energiei a menționat că potrivit planului pe care l-a realizat, „într-un an și jumătate, o să aducem în sistemul Energetic național 1500 de megawați, ceea ce reprezintă aproape 20-22% din ceea ce consumăm în medie în fiecare zi în România.”

