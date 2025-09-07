Bolojan acuză opoziția de IPOCRIZIE la dezbaterea celei de-a doua moțiuni. ”E terorism legislativ”

Cele două camere ale Parlamentului s-au reunit duminică, într-o sesiune istorică, pentru a dezbate și vota cele 4 moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva reformelor asumate de Guvernul Bolojan. Prima moțiune, dedicată reformelor din sănătate, a picat cu un scor rușinos pentru opoziție. Premierul a avut o intervenție vehementă în timpul dezbaterii celei de-a doua moțiuni, dedicată măsurilor în domeniul guvernanței corporative.

În discursul său, mai scurt decât cel ținut la dezbaterea primei moțiuni, premierul a subliniat nevoia publică de restructurare a companiilor publice, însă măsurile Cabinetului său au ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat.

Domeniile vitale pentru țară au nevoie de rezultate concrete

”Proiectul de lege este o condiție necesară, dar nu și suficientă. (…) În domenii vitale, precum energia, transporturile, apărarea, România trebuie să aibă companii de stat puternice, conduse profesionist, cu misiuni clare și cu rezultate concrete. În administrația locală, cetățenii au dreptul la servicii publice funcționale, la utilități de calitate, la transport urban sigur și curat. Pentru toate acestea, este nevoie să schimbăm modul în care funcționează companiile publice.

De aceea, reducem posturile, plafonăm indemnizațiile exagerate, introducem criterii clare de performanță și un mecanism transparent de evaluare realizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor”.

Opoziția nu dorește reforma reală a companiilor de stat, spune Bolojan

În realitate, acuză premierul, opoziția nu dorește reformarea companiilor statului, argumentând astfel:

”Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să reformăm companiile de stat. Moțiunea de cenzură pe care o discutăm astăzi nu aduce soluții, ci e doar zgomot. Semnatarii acestei moțiuni nu doresc să limităm veniturile directorilor la trei salarii medii brute partea fixă și două salarii medii brute partea variabilă. O recunosc chiar dânșii, în mod explicit, în moțiune.

Îi invit să meargă printre români și să le spună că un salariu de 8.000 de euro pe lună al unui director la stat nu trebuie plafonat.

Semnatarii moțiunii nu doresc nici să reducem numărul de membri din consiliile de administrație, nici să introducem criterii de performanță reale și cuantificabile, nici să întărim supervizarea companiilor de stat.

Nu putem continua cu un stat slăbit nici în interiorul companiilor.

(…)

Politicienii de opoziție, a conchis premierul, sunt în căutare de senzațional, folosind în mod iresponsabil termenul de „terorism legislativ” pentru a descrie procedura aleasă de Guvern.