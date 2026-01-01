Ion Cristoiu: Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre mesajul transmis de președintele Nicușor Dan, cu ocazia intrării în 2026.

„Nicușor Dan a reușit să arunce în derizoriu și mesajul prezidențial de Anul Nou”

„Tocmai mă întrebam dacă Nicușor Dan mai trăiește, dacă nu cumva ca în cazul liderilor sovietici de pe vremuri, domnia a dispărut, a trecut în neființă, dar membrii biroului politic nu s-au decis pe cine să aleagă în loc și atunci știrea trecerii în neființă este amânată. Tocmai mă întrebam pentru că din 23 decembrie Nicușor Dan practic a dispărut. Sigur că pe site-ul președinției sunt puse niște poze care au fost făcute la întâlnirea lui cu diaspora, cu reprezentanții diasporei. Anumiți reprezentanți când în timpul vizitei mai mult decât ciudate în Anglia, deoarece n-am înțeles ce fel de vizită a fost, de lucru, personală, de concediu medical, de shopping. Dar, la 2 săptămâni după această întâlnire, pe site-ul prezidențial au apărut poze din care rezulta că Nicușor Dan s-a întâlnit cu niște persoane.

Sigur, de regulă când te întâlnești cu cineva, postezi imediat, au luat câteva minute sau ai până seara, dar nu postezi după 2 săptămâni, sunt sigur că cel care răspundea de postarea acestor poze a fost în concediu sau a dormit sau nu știu și s-a trezit și a zis aoleu: „Am depus niște poze”, și le-a pus. A fost singurul semn că există că Nicușor, că totuși există pentru că dacă n-ar fi existat opreau ăia publicarea pozelor și a mai fost un semn, n-a fost deci un singur semn și semnul că domnia sa a scris pe nu știu blog sau pe ce are el, pe Facebook că de-abia așteaptă să vadă ce zice despre el tovarășa lui de viață. Adică Mihaela…Mirabela Grădinaru care a fost o emisiune de chiloțăreală. Chiar mie mi s-a părut postarea asta, și copilăroasă așa e infantilă, nu știu.

Vreu să văd ce spune tovarășa mea de viață despre mine, mă rog, un copil mare. Dar iată că ieri ne-am trezit cu un mesaj de Anul Nou, mesajul președintelui republicii. Tradiția și valabilă și în alte țări, obligă pe șeful statului, conducătorul țării respective să dea un mesaj video înregistrat, dar oricum în unele țări transmis în aceeași de exemplu în Franța, la aceeași oră, pe toate televiziunile, un…crearea unui moment solemn președintele apare cu drapel țării în spate stema țării, ca să simțim și noi, românii, un moment de solemnitate, că președintele e alături de noi, dar mai ales să urmărim, dacă nu în noaptea de Revelion, măcar a 2-a zi, ce ne așteaptă de la Anul Nou, de la noul an în viziunea președinte, Nicușor Dan a catadicsit să dea un text scris și însoțit de o poză”, a spus Ion Cristoiu.

Publicistul crede că președintele trebuia să înregistreze un mesaj video, nu să publice un text pe rețelele sociale.

„Putea să înregistreze acest mesaj, dar n-a făcut-o, creând astfel făurind un nou pas în procesul fatal de degradare a funcției prezidențiale, de coborârea ei de pe soclu, de neconst să spun de minimalizare, dacă se poate spune, de bucătărizare, de coborâre la nivel de bucătărie de bloc a acestei instituții. Dar având în vedere că era un text scris, mă așteptam să fie scris mai bine, adică să transmită o nu o oarecare emoție. E un text mediocru de la un capăt la altul, nesărat și cu formulări de analfabet funcțional, ca de exemplu: „Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate”. Realitățile sunt reale, normal, poate am vrut să spun aceste realități sunt adevărate sau îngrijorătoare. Deci, la bilanțul anului am reținut că România, grația alegerii lui și lui Bolojan premier, a rămas și a respectat angajamentele europene și euroatlantice. Așadar, anul acesta, nu anul, nu au ajuns suverane la putere.

Deci este o mare victorie a României. Și după asta, că la anul vom lupta împotrivă marii corupții. E un mesaj, un text mediocru, dar mai ales lipsit de orice însuflețire, de orice speranță în viitor. Repet, un nou pas în procesul de degradare în ritm intens a funcției prezidențiale de către Nicușor Dan”, a încheiat Ion Cristoiu.