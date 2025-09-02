Bolojan amenință cu DESFIINȚAREA primăriilor: „Nu există pentru cetățeni, ci pentru angajați”

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că reforma în administrația publică locală este „absolut necesară”, întrucât în multe localități primăriile nu reușesc să își acopere cheltuielile de personal din veniturile proprii, fiind dependente de transferurile de la bugetul de stat.

“Pe partea de administrație publică locală, reforma este absolut necesară. În multe locuri, primăriile nu-și pot suporta cheltuielile de personal din veniturile pe care le încasează, cea mai mare parte dintre acestea trebuind să fie asigurate de la bugetul de stat. În situația în care o primărie nu-și poate acoperi nici măcar cheltuielile de personal, înseamnă că acea primărie nu există pentru cetățenii din respectiva localitate, ci pentru angajații ei. Ori reducem aceste cheltuieli și putem funcționa pe acuala structură administrativă, dar cu un număr de angajați mult mai mic și cheltuieli mai mici, sau vom fi forțați să facem o reorganizare administrativă și să desființăm unitățile administrative care nu se mai justifică datorită raportului dintre populația pe care o au și costurile pentru a susține administrația de acolo,” a transmis Bolojan.