AUR pregătește patru MOȚIUNI de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Doar un singur proiect scapă

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță un val de moțiuni de cenzură după ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe mai multe proiecte de lege. Formațiunea va contesta patru dintre cele cinci pachete legislative trimise Legislativului, singura excepție fiind proiectul privind pensiile magistraților.

Decizia a fost anunțată de senatorul Petrișor Peiu, care a explicat că moțiunile urmează să fie depuse în zilele următoare. Hotărârea vine după ce Consiliul Național de Conducere al AUR a stabilit duminică faptul că guvernul Bolojan abuzează de procedura angajării răspunderii.

„Decizia guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor”, scrie într-un comunicat al AUR.

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șapte proiecte din așa-numitul Pachet 2. Cel de-al șaselea, privind reforma administrației publice, a fost amânat două săptămâni după ce coaliția nu a ajuns la un acord.

Cele cinci proiecte asumate de guvern sunt:

Dacă moțiunile de cenzură vor trece în Parlament, proiectele vizate vor fi blocate, iar guvernul va fi demis. Totuși, în acest moment coaliția formată din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților deține majoritatea parlamentară.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: