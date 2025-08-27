Gabriel Zetea (PSD) le taie elanul magistraților care protestează: „Nu pot lua cu JAPCA banii statului”

Vicepreședintele PSD, Gabriel Zetea, le transmite magistraților care protestează față de reforma pensiilor speciale că „statul nu mai are bani”, subliniind că este imposibil de explicat oamenilor cu salarii mici de ce bugetarii cu venituri mari beneficiază și de pensii de serviciu consistente.

„Cum poți să-i explici unui om care câștigă patru-cinci mii de lei, trei mii de lei, că el trebuie să plece acasă, că nu mai există resurse financiare ale statului român să-i plătească salariul, în timp ce există alți bugetari, care au și salarii de 20 de mii de lei și au și pensii de 80% din brutul pe care îl câștigau? E imposibil, sunt Românii total diferite”, a declarat Zetea.

Acesta a precizat că statul nu poate să impună sistemului de justiție anumite decizii, „dar nici magistrații nu pot lua cu forța, cu japca, sume de bani pe care statul nu le are”. Vicepreședintele PSD a spus că soluția este dialogul și prezentarea situației reale a bugetului, până când magistrații vor înțelege dificultatea momentului.

„Vom gestiona blocajul din sistemul judiciar arătându-le fiecăruia dintre ei, reprezentanților CSM-ului, datele reale, cifrele corecte ale bugetului (…). Discuții în continuare cu ei, până la momentul în care vor înțelege perioada grea pe care o traversăm cu toții. Nici statul nu poate să impună sistemului de justiție anumite decizii și nici ei nu pot să ia cu forța, cu japca, de pe statul român sume de bani pe care statul nu le are”, a mai precizat acesta.

Între timp, protestele s-au extins la nivel național: toate cele 16 curți de apel din țară au cerut retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu și au decis suspendarea ședințelor de judecată, cu excepția cazurilor urgente. În acțiuni similare s-au alăturat și procurorii. Consiliul Superior al Magistraturii avertizează că demersul normativ poate destabiliza sistemul judiciar și afectează grav statul de drept.

Sursa foto: Mediafax / Alexandru Dobre

