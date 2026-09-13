Prima pagină » Actualitate » Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea a doi turiști care nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici

Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea a doi turiști care nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici

Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea a doi turiști care nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Salvamont Prahova a transmis că o echipă a intervenit pentru salvarea a doi turiști care nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 12 septembrie. În jurul orei 21:00, dispecerul de serviciu a fost informat telefonic de caz.

Echipa de salvare s-a deplasat la fața locului, iar cei doi turiști au fost găsiți. Au coborât în siguranță, iar intervenția s-a încheiat după miezul nopții. Salvamont Prahova le recomandă turiștilor să își pregătească din timp drumețiile. Aceștia sunt sfătuiți să verifice condițiile meteo, dificultatea traseului și timpul necesar parcurgerii acestuia în siguranță.

Sondaj Gândul

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea celor 2 turiști. Sursă foto: Salvamont Prahova. 

„Aseară, la ora 21.00, dispecerul de serviciu a primit un apel prin care doi turiști solicitau ajutorul nostru, deoarece nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici din cauza vremii nefavorabile. O echipă de salvatori montani a pornit spre ei, i-a găsit și coborât în siguranță. Intervenția s-a încheiat în jurul orei 1.00.

Facem apel încă o dată la responsabilitate în pregătirea turelor montane, informandu-va din timp asupra condițiilor meteo, gradului de dificultate al traseului și de timpul necesar parcurgerii acestuia în condiții de siguranță”, a transmis Salvamont Prahova, duminică, 13 septembrie 2026.

Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unui turist polonez mort în Munții Făgăraș

Vă reamintim că, astăzi, toți salvamontiștii din Argeș au fost mobilizați pentru recuperarea trupului unui turist care a murit, după ce a căzut de la 200 de metri în Munții Făgăraș. Incidentul a avut loc sâmbătă, 12 septembrie, însă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, echipele de salvatori nu au mai putut să desfășoare misiunea în condiții de siguranță.

”Toţi salvatorii montani ai Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, sunt, de ieri după-amiază, mobilizaţi într-o misiune dificilă în Munţii Făgăraş, la Vârful Mircii. Un turist a căzut aproximativ 200 de metri, accidentul fiind, din păcate, mortal”, au arătat reprezentanţii Salvamont Argeş.

Sursă foto: Salvamont Prahova 

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Primul război al ROBOȚILOR în Marea Neagră! Un robot ucrainean l-a scufundat pe cel rusesc
Digi24
VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție. Președintele și partenera sa au participat la nuntă
Cancan.ro
BREAKING | A murit Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi
Prosport.ro
Anamaria Prodan, cadouri de nabab pentru fiul ei: duplex în nordul Bucureştiului, apartament la Dubai şi un SUV de lux!
Adevarul
Cel mai lung tunel de pe A1 Sibiu–Pitești intră în linie dreaptă. „Cârtița” de 3.300 de tone, pregătită de foraj
Mediafax
Călin Georgescu, mesaj SURPRIZĂ de la Oradea: „Nu sunt în campanie electorală. Sunt într-o lucrare”
Click
De ce a murit Mădălina Apostol. Nick Rădoi a dezvăluit cauza decesului. „Era bolnavă”
Digi24
VIDEO „Prima bătălie navală între drone” din istorie. Ucrainenii au distrus o ambarcațiune rusească în Marea Neagră
Cancan.ro
Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
În localitățile unde CNAIR a montat radare fixe Poliția mai are voie să stea cu radarul mobil?
Descopera.ro
De ce fumătorii au un risc mai mic de Parkinson?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Oamenii de știință au observat cum apa se transformă într-o „sticlă” ciudată în loc de gheață
Mediafax Italia
Localitatea care a rămas fără polițist local. Primarul este nevoit să patruleze pe străzi
Mediafax Spania
Cine are CELE MAI MARI PENSII?! Încasează peste 3.000 de euro în fiecare lună după o viață muncită... în mină
VIDEO Teodora Sava, prima româncă ajunsă la „The Voice UK”, a întors toate cele patru scaune. Cine este tânăra de 24 de ani din Piatra-Neamț
12:55
Teodora Sava, prima româncă ajunsă la „The Voice UK”, a întors toate cele patru scaune. Cine este tânăra de 24 de ani din Piatra-Neamț
FLASH NEWS Avertisment fără precedent din industria AI. Șefii Claude, ChatGPT și Elon Musk cer încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale
12:53
Avertisment fără precedent din industria AI. Șefii Claude, ChatGPT și Elon Musk cer încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale
ACTUALITATE Scandal uriaș: Un diplomat american, implicat într-un dosar de pedofilie, a fost scos pe furiș din Londra
12:24
Scandal uriaș: Un diplomat american, implicat într-un dosar de pedofilie, a fost scos pe furiș din Londra
RĂZBOI Atac cu drone asupra unui centru petrolier din Tatarstan, Rusia: doi morți și 12 răniți. Un incendiu uriaș a izbucnit la o instalație industrială
12:14
Atac cu drone asupra unui centru petrolier din Tatarstan, Rusia: doi morți și 12 răniți. Un incendiu uriaș a izbucnit la o instalație industrială
Alegeri cu miză uriașă în Suedia. Următorul Guvern ar putea schimba radical orientarea politică a țării. Sondajele de opinie dau aproape egalitate între partide. Ce trebuie urmărit
12:06
Alegeri cu miză uriașă în Suedia. Următorul Guvern ar putea schimba radical orientarea politică a țării. Sondajele de opinie dau aproape egalitate între partide. Ce trebuie urmărit
COMENTARIU Cristian Tudor Popescu îl invocă pe Avram Iancu, la 154 de ani de la moarte: „Răsuceşte‑te, Iancule, în gropniţa ta”
12:01
Cristian Tudor Popescu îl invocă pe Avram Iancu, la 154 de ani de la moarte: „Răsuceşte‑te, Iancule, în gropniţa ta”

Cele mai noi

Trimite acest link pe