Salvamont Prahova a transmis că o echipă a intervenit pentru salvarea a doi turiști care nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 12 septembrie. În jurul orei 21:00, dispecerul de serviciu a fost informat telefonic de caz.

Echipa de salvare s-a deplasat la fața locului, iar cei doi turiști au fost găsiți. Au coborât în siguranță, iar intervenția s-a încheiat după miezul nopții. Salvamont Prahova le recomandă turiștilor să își pregătească din timp drumețiile. Aceștia sunt sfătuiți să verifice condițiile meteo, dificultatea traseului și timpul necesar parcurgerii acestuia în siguranță.

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„Aseară, la ora 21.00, dispecerul de serviciu a primit un apel prin care doi turiști solicitau ajutorul nostru, deoarece nu mai puteau să coboare pe Jepii Mici din cauza vremii nefavorabile. O echipă de salvatori montani a pornit spre ei, i-a găsit și coborât în siguranță. Intervenția s-a încheiat în jurul orei 1.00.

Facem apel încă o dată la responsabilitate în pregătirea turelor montane, informandu-va din timp asupra condițiilor meteo, gradului de dificultate al traseului și de timpul necesar parcurgerii acestuia în condiții de siguranță”, a transmis Salvamont Prahova, duminică, 13 septembrie 2026.

Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unui turist polonez mort în Munții Făgăraș

Vă reamintim că, astăzi, toți salvamontiștii din Argeș au fost mobilizați pentru recuperarea trupului unui turist care a murit, după ce a căzut de la 200 de metri în Munții Făgăraș. Incidentul a avut loc sâmbătă, 12 septembrie, însă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, echipele de salvatori nu au mai putut să desfășoare misiunea în condiții de siguranță.

”Toţi salvatorii montani ai Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, sunt, de ieri după-amiază, mobilizaţi într-o misiune dificilă în Munţii Făgăraş, la Vârful Mircii. Un turist a căzut aproximativ 200 de metri, accidentul fiind, din păcate, mortal”, au arătat reprezentanţii Salvamont Argeş.

Sursă foto: Salvamont Prahova