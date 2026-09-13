Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis prognoza pentru ziua în curs. Potrivit datelor, există în vigoare o informare meteorologică referitoare la averse în general moderate cantitativ, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Iată care sunt zonele vizate.

Duminică, 13 septembrie, Dobrogea va fi afectată de averse, cu cantități de apă de 15-20 l/mp și izolat peste 30 l/mp. După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va extinde local în Muntenia și izolat în Oltenia și la munte. Vor fi averse, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și vijelii cu viteze de până la 60 km/h. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte. Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, Oltenia, Bărăgan, Dobrogea și în zonele montane.

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„Îndeosebi în prima parte a zilei de duminică (13 septembrie) în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ ce vor acumula local 15…20 l/mp și izolat peste 30 l/mp. După-amiaza, seara și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Aceasta se va manifesta prin averse, pe alocuri descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură), dar de scurtă durată și asociat averselor (viteze în general de 40…50 km/h)”, transmit meteorologii.

Cum va fi vremea în București, duminică, 13 septembrie 2026

A fost emisă progonoza Municipiului București, pentru ziua de 13 septembrie, intervalul 10:00 – 23:00. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci, iar temperaturile maxime înregistrate astăzi vor fi de 21-22 de graede Celsius. Spre seară și în prima parte a nopții vor fi averse și posibile descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, transmit meteorologii.

„Vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă va fi de 21…22 de grade. Cerul va fi temporar noros și mai ales spre seară și în prima parte a nopții vor fi averse (cantități de apă în general de 3…5 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.

În intervalul 13 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică”, transmite ANM.